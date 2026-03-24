Landa laat zich horen over praktische moeilijkheden Evenepoel en nieuwe koersstijl Soudal Quick-Step

Mikel Landa is niet meer de meesterknecht van Remco Evenepoel. De Spanjaard merkt dan ook een duidelijk verschil bij Soudal Quick-Step.

In de Ronde van Catalonië heeft Landa zijn eerste koersdag van het jaar achter de rug. Ook Evenepoel komt in deze rittenkoers in actie. Er heeft dus een hereniging plaatsgevonden tussen de ex-ploegmaats. Landa heeft het hierover in Marca. "We vroegen hem hoe hij van de berg Teide was afgeraakt, of hij het gedaan had door te skiën of te fietsen."

Dat is natuurlijk maar een grapje van Landa, verwijzend met de praktische moeilijkheden waar Evenepoel mee geconfronteerd werd. Door de sneeuwval was het niet zo eenvoudig om de Teide te verlaten en richting Catalonië te reizen. Uiteindelijk is het toch gelukt voor Evenepoel. "Neen, hij ziet er goed uit", verzekert Landa in alle ernst.

Gesprekken tussen Soudal Quick-Step en Landa

Na het vertrek van Evenepoel moest er bij Soudal Quick-Step nagedacht worden over de rol van Landa. "We hebben in de winter een beetje gepraat over wat mijn rol zou kunnen zijn, waar ik mezelf zag." Landa voelt zich geroepen om de nieuwe generatie te begeleiden. "Ik wil de jongeren helpen en hen wat ervaring bijbrengen."

Voorts wil Landa gewoon weer deel van de groep zijn, maar hij merkt wel dat er nu een andere benadering is van de koersen bij de Wolfpack. "Dit team is er altijd erg gericht geweest om te mikken op ritten, agressief te zijn, en dat is wat ze een beetje willen: weer vechten voor ritten. Nu Remco weg is, vecht je meer voor ritzeges."

Landa vorig jaar geen koers gewonnen

Het is afwachten of Landa zich in die nieuwe aanpak ook thuis kan voelen. Vorig jaar stelde hij het immers zonder een overwinning, al was hij er wel dicht bij met een tweede plaats in de zestiende Vuelta-rit. Hij moest toen het onderspit delven in een sprint met twee tegen Bernal. 

