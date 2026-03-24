Niels Albert van zijn sokken geblazen na het onvoorstelbare nieuws over Tadej Pogacar

Er gaat een opvallend nieuwsfeit over Tadej Pogacar rond in de wielerwereld. Het kader van zijn fiets was gebarsten na zijn valpartij in Milaan-Sanremo.

Pas na de koers ontdekte de mecanicien van Pogacar dit. De manier waarop Pogacar de zege behaalde, sprak sowieso al boekdelen. Het verhaal is nu alleen nog maar straffer geworden. Wat moeten we nu denken van dat relaas over het frame van Pogacar? Sporza legde een oor te luister bij Niels Albert, uitbater van een fietsenwinkel.

"In het verleden heb ik ook wel al barsten in frames ontdekt bij klanten die er zelfs niets van wisten en hun fiets gewoon binnenbrachten voor een onderhoud. Het is sterk dat je dan gewoon kan voortrijden met die fiets", merkt hij op. Zeker als je aan het strijden bent voor de zege in Sanremo, waarbij het inschatten van risico's een rol speelt.

Pogacar zou controle verliezen als fiets breekt

Albert denkt dat het in de sprint nog gevaarlijker was dan in de afdalingen, omdat Pogacar dan het meeste kracht moet gezet hebben. "Maar die kracht had Pogacar natuurlijk ook al op zijn fiets gezet toen hij vol demarreerde op de Poggio. Mocht zijn fiets dan breken, zou Pogacar geen controle meer gehad hebben over zijn achterwiel."

Dat had uiteraard grote gevolgen kunnen hebben. "Al bij al is het een geluk dat er niks is gebeurd", beseft Albert dat dit helemaal had kunnen mislopen. Laat ons het erop houden dat de beste wielrenner ter wereld afgelopen zaterdag ook zelf het geluk heeft afgedwongen. Nadat hij eerst een dosis pech moest overwinnen weliswaar.

Overwinning Pogacar nu nog heroïscher

"Het maakt zijn overwinning alleen nog maar heroïscher", is het logische besluit van Albert. "Al zal de barst in zijn frame wel meegevallen hebben." Anders zou Pogacar het misschien toch wel gemerkt hebben aan zijn fiets.

Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen

21:30
🎥 Lefevere verklaart dat Van Aert terug op zijn beste niveau is, maar hij krijgt felle weerstand

