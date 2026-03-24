Oliver Naesen compleet verbaasd door onwaarschijnlijke inhaalrace Wout van Aert: "Echt wel hallucinant"

Door een inhaalrace en een late uitval kon Wout van Aert de derde plaats pakken in Milaan-Sanremo. Tot grote verbazing van Oliver Naesen.

Dat geeft die laatste toe in de HLN Wielerpodcast. Naesen had Pogacar zien vallen. "Ik had eerst niet door dat Wout daar ook bij lag." Naesen geeft aan wat gebeurde vlak na de demarrage van Pogacar. "Het peloton spatte meteen uit elkaar. Mijn groep begon rustiger omhoog te rijden." Naesen wist nog niet dat hij snel Van Aert zou zien rijden.

"Vijfhonderd à zeshonderd meter voor de top passeert Jorgenson met Van Aert in het wiel. Ik zag scheurtjes aan de broek van Wout en wist: hij heeft er dus bij gelegen, echt kut. Ik zag hem ook nog alles geven in het wiel van Jorgenson om terug te komen, maar bij mezelf dacht ik: Wout, het is voorbij, dit is tegen beter weten in." Dat was niet zo.

Naesen besefte pas laat dat Van Aert derde was

Even doorspoelen tot aan de aankomst. "Pogi komt mij tegen met een hele hoop pers rond hem en Wout liep er een paar meter achter, ook omringd door aardig wat pers. Toen dacht ik: het zal zijn om zijn verhaal te doen bij de Belgische pers, het bestaat toch niet dat hij podium gereden heeft? In de bus besefte ik dat hij wel nog podium had gereden."

Naesen kan het amper geloven dat Van Aert dat nog met de steun van Jorgenson klaarspeelde. "Dat is echt wel hallucinant. Als je zo ver achter zit op de top van de Cipressa, moeten ze er in de afdaling en beneden nog naartoe gereden zijn. Als je dan nog op het podium geraakt, ziet het er ook echt heel goed uit voor al wat nog komt."

Van Aert lijkt te passen voor de E3

Wat komt, is voor Van Aert in de eerste plaats In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem van komende zondag. Vrijdag wordt reeds de E3 Saxo Classic gereden, maar Van Aert lijkt te passen voor die wedstrijd.