Ongeruste Boonen geeft Van der Poel het advies om een drastisch besluit te nemen

Het beeld van Mathieu van der Poel op training zal Tom Boonen misschien ook wat geruststellen. Boonen zou Van der Poel eigenlijk aanraden om de E3 Saxo Classic en In Flanders Fields over te slaan.

Laten we niet vergeten dat Mathieu van der Poel niet alleen naast het podium greep in Milaan-Sanremo, maar ook niet ongehavend uit de strijd kwam. Het bloed aan zijn linkerhand als gevolg van zijn valpartij was een schrikwekkend beeld. Tom Boonen wil er in de podcast Live Slow Ride Fast zeker niet te licht overheen stappen.

"Ik zag die hand en die was dik en ik vrees dat het erger is dan we denken", uitte Boonen zijn zorgen. Misschien zijn die zorgen niet helemaal terecht. Van der Poel is vandaag het parcours gaan verkennen van de E3 Saxo Classic. Hij passeerde onder andere op de Oude Kwaremont. Aan zijn linkerhand was nog amper iets te zien.

Boonen spreekt uit eigen ervaring

Boonen was echter van mening dat we best zwaar mogen tillen aan de verwondingen die Van der Poel heeft opgelopen. "Ik ben een keer gevallen op mijn handen. Ik had niets gebroken, maar de pees lag bloot en ze hebben de wonde genaaid. Met de hakken over de sloot haalde ik Parijs-Roubaix." VDP daarentegen mist geen koers.

Boonen wil hier deels bij stilstaan vanwege de weersvoorspellingen. In de aanloop naar het weekend wordt regen en gure wind voorspeld. "In de regen koersen met wonden is niet aan te raden. Een ontsteking is snel gebeurd, tot zeker zo’n vijf dagen na het oplopen van de wonde." Daarom is voorzichtigheid volgens hem geboden.

Boonen zou koersen van deze week skippen

"Ik zou Gent-Wevelgem (wat nu In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem heet) en de E3 niet rijden", geeft Boonen Van der Poel drastisch advies. "Zeker met Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen op het programma. Ik zou het niet riskeren."

