Van der Poel betaalt een prijs na teleurstelling: Van Aert hijgt weer in de nek

Als je zoals Mathieu van der Poel start als topfavoriet, is het toch een ontgoocheling als je in Milaan-Sanremo pas achtste wordt. Ook al spelen de omstandigheden een rol.

Zo had Van der Poel bloed aan zijn hand, waardoor hij zijn stuur in de finale niet goed meer kon vasthouden. Nochtans kon hij wel met Pogacar en Pidcock aanvankelijk mee op de Cipressa. Een zwak moment op de Poggio werd Van der Poel fataal. Hierdoor werd hij nog opgeslokt door de achtervolgende groep, die niet ver weg was.

Daardoor eindigde Van der Poel pas achtste en dat kunnen we ook merken in de nieuwe UCI-rangschikking. Die wordt immers telkens op dinsdag gepubliceerd. De uitslag van Milaan-Sanremo heeft uiteraard invloed op de meest recente versie. Van der Poel zakt twee plaatsen, waardoor hij nu ook de achtste positie bekleedt op de UCI-ranking.

Geen groot verschil tussen Van der Poel en Van Aert

Zo houdt hij nog net Wout van Aert achter zich. Van Aert blijft gewoon op de negende plaats staan, maar met zijn derde plek in Milaan-Sanremo heeft hij sowieso wel goede zaken gedaan. Daardoor zit Van Aert nu aan 3498 punten op de nieuwe rangschikking. Dat zijn er niet zoveel minder dan de 3563 punten van zijn rivaal Van der Poel.

Uiteraard wordt de heerschappij van Pogacar aan de top alleen nog maar groter na het winnen van het eerste Monument van het jaar. Leider Pogacar heeft nu 11635 punten. Zijn ploegmaat Del Toro en Visma-klassementsman Vingegaard maken de top drie compleet. Er heeft wel nog een wijziging plaatsgevonden in de top vijf.

Evenepoel zakt naar vijfde plaats

Mads Pedersen doet immers haasje-over met Remco Evenepoel. Pedersen gaat naar plek 4, Evenepoel gaat naar plek 5. Evenepoel is de hoogst geplaatste renner met minder dan 5000 punten en mag hopen om met een goede Ronde van Catalonië weer minstens een plaats goed te maken.