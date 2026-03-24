Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent

Verrassende offday Evenepoel is net reden om te lachen voor jong Visma-talent
Foto: © photonews

Met zijn tweede plek in de eerste rit in Catalonië lijkt Remco Evenepoel weer een betere schwung te pakken te hebben. Hij hoopt er ook om zijn offdays uit de UAE Tour te doen vergeten.

Bergop maakte Evenepoel in de Emiraten immers niet de allerbeste indruk. Vooral de dag na de tijdrit kende hij op de eerste aankomst bergop een echte offday. Daar zullen zijn collega's in het peloton ook van hebben opgekeken. Wie zich zo ook in zijn omgeving begaf, was de amper 23-jarige Tijmen Graat van Visma-Lease a Bike.

Op de Jebel Mobrah reed de jonge Nederlander met de beste twintig renners naar boven. "Er zat een nieuwe klim in en die was heel steil, maar je zag ook bij iemand als Isaac del Toro dat het belangrijk is om je eigen tempo te rijden. Dat heb ik ook gedaan en dan kan je een heel eind komen", reageert hij hierop bij In De Leiderstrui.

Indelingsvermogen Del Toro

Del Toro geeft er dit jaar inderdaad blijk van om beklimmingen goed te kunnen indelen. Hij was die dag zelfs iets te langzaam begonnen, waardoor hij nog voor Evenepoel leek te lossen en finaal vijftien seconden tekort kwam om Tiberi nog in te halen. Enkele dagen later zette Del Toro op de Jebel Hafeet dan wel helemaal de puntjes op de i.

Over Evenepoel gesproken: die kwam op de Jebel Mobrah als achttiende over de streep, op 2'04" van Tiberi. Vier seconden eerder en dus een plek hoger had Graat de aankomst bereikt. "Ik heb het niet vaak gecheckt, maar vrienden hebben me er wel op gewezen, haha." Voor Graat is het een leuke en ergens ook wel grappige herinnering.

Graat heeft Evenepoel 'geklopt'


Hij zal het koesteren dat hij toch al minstens één keer Remco Evenepoel is kunnen voorblijven, ook al ging het natuurlijk niet om een overwinning ofzo. Voor Graat is het vooral van belang om zijn ontwikkeling door te zetten in zijn tweede seizoen bij de profs. 

