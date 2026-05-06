Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Remco Evenepoel gooide zijn voorbereiding op de Tour de France om en zal zeker twee maanden niet koersen. Het wordt voor Evenepoel een van zijn langste onderbrekingen die hij bewust neemt, allemaal op zo fris mogelijk aan de start te staan van de Tour.

Geen Tour Auvergne-Rhônes-Alpes (7 tot 14 juni) voor Remco Evenepoel, de Franse rittenkoers heeft hij geschrapt van zijn programma. Volgens zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe heeft Evenepoel dat nodig om fris aan Tour te kunnen beginnen. 

Als Evenepoel nog een rittenkoers zou rijden voor de Tour, dan had hij na zijn hoogtestage van drie weken in de Sierra Nevada wat frisheid moeten inbouwen vooraf en nadien ook opnieuw moeten herstellen van die acht dagen koersen. 

Meer dan twee maanden geen koers voor Evenepoel

Evenepoel zal die tijd nu gebruiken om te rusten, verkenningen te doen van het parcours van de Tour en ook specifieke trainingen in te lassen. Daarvoor heeft Evenepoel zichzelf nu meer dan twee maanden gegeven. 

Pas op 28 juni wordt Evenepoel weer aan de start verwacht, op het BK op de weg. Dat is verplicht voor Belgische profrenners, wie niet opdaagt zonder geldige reden riskeert een schorsing van acht dagen en de start van de Tour te missen. 

Al kan er ook met een ziektebriefje ontsnapt worden aan deelname aan het BK, Evenepoel deed dat al in 2024. Dat was voor zijn succesvolle Tour in 2024, waar Evenepoel bij zijn debuut meteen derde werd. 

Lees ook... Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Veel koersdagen voor Evenepoel in 2026

Hoe dan ook zal Evenepoel dus wel een lange tijd niet koersen. En dat was misschien wel nodig na al een druk voorjaar, bij Evenepoel staan er dan ook al 25 koersdagen op zijn teller in 2026. 

Hij reed dit jaar al drie eendagskoersen in Mallorca, de Ronde van Valencia, de UAE Tour, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. 

Tadej Pogacar zal voor de Tour aan zestien koersdagen zitten, Paul Seixas zal er 23 hebben. Enkel Jonas Vingegaard zal door het rijden van de Giro meer koersdagen hebben, de Deen zal 36 koersdagen op zijn teller staan hebben. 

Dat frisheid niet altijd een effect heeft, werd duidelijk in Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel had de Waalse Pijl geschrapt om de strijd met Pogacar en Seixas te kunnen aangaan, maar die is er nooit gekomen. 

Kan Evenepoel de kloof met Pogacar, Seixas en Vingegaard dichten?

Bij Evenepoel moet zijn twee maanden zonder koersen hem ook weer hongerig maken, waardoor hij zich zal willen tonen in de Tour. Al zal Evenepoel er dan vooral voor moeten zorgen dat hij bergop kan volgen bij Pogacar, Vingegaard en Seixas.

Dat wordt voor Evenepoel de belangrijkste taak de komende weken, om die kloof zo klein mogelijk te krijgen. Dat zal onder meer zijn door het verliezen van gewicht, in de klassiekers sleepte Evenepoel nog enkele kilo's te veel mee. 

Of dat voldoende zal zijn om in de Tour weer op het podium te staan, is maar de vraag. Seixas wordt een bedreiging voor zijn podiumplaats, net als ploegmaat Lipowitz. Hij klom in Romandië goed en zal voor de Tour ook enkel nog de Ronde van Slovenië (17 tot 21 juni) rijden. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

13:00
'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

12:15
Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

11:30
Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

10:45
Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

09:00
Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

08:15
'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

07:30
Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

07:00
Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

21:00
Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

16:35
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

20:00
"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

19:00
Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

18:20
Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

17:22
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

05/05
Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

14:50
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

13:50
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

05/05
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

05/05
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

05/05
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

05/05
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

05/05
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

04/05
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

05/05
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

05/05
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

04/05
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

04/05
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

04/05
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

04/05
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

04/05
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

04/05
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

04/05
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

04/05
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

04/05
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

04/05
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

04/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Arnaud De Lie Tadej Pogacar Remco Evenepoel Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Andreas Lund Andresen Dylan Groenewegen Kaden Groves Jonathan Milan Jan Ullrich Demi Vollering Lorenzo Fortunato Fabio Jakobsen Philippe Gilbert Van Eetvelt Lennert Jonas Rickaert Oliver Naesen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved