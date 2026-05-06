Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

Remco Evenepoel gooide zijn voorbereiding op de Tour de France om en zal zeker twee maanden niet koersen. Het wordt voor Evenepoel een van zijn langste onderbrekingen die hij bewust neemt, allemaal op zo fris mogelijk aan de start te staan van de Tour.

Geen Tour Auvergne-Rhônes-Alpes (7 tot 14 juni) voor Remco Evenepoel, de Franse rittenkoers heeft hij geschrapt van zijn programma. Volgens zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe heeft Evenepoel dat nodig om fris aan Tour te kunnen beginnen.

Als Evenepoel nog een rittenkoers zou rijden voor de Tour, dan had hij na zijn hoogtestage van drie weken in de Sierra Nevada wat frisheid moeten inbouwen vooraf en nadien ook opnieuw moeten herstellen van die acht dagen koersen.

Meer dan twee maanden geen koers voor Evenepoel

Evenepoel zal die tijd nu gebruiken om te rusten, verkenningen te doen van het parcours van de Tour en ook specifieke trainingen in te lassen. Daarvoor heeft Evenepoel zichzelf nu meer dan twee maanden gegeven.

Pas op 28 juni wordt Evenepoel weer aan de start verwacht, op het BK op de weg. Dat is verplicht voor Belgische profrenners, wie niet opdaagt zonder geldige reden riskeert een schorsing van acht dagen en de start van de Tour te missen.

Al kan er ook met een ziektebriefje ontsnapt worden aan deelname aan het BK, Evenepoel deed dat al in 2024. Dat was voor zijn succesvolle Tour in 2024, waar Evenepoel bij zijn debuut meteen derde werd.



Veel koersdagen voor Evenepoel in 2026

Hoe dan ook zal Evenepoel dus wel een lange tijd niet koersen. En dat was misschien wel nodig na al een druk voorjaar, bij Evenepoel staan er dan ook al 25 koersdagen op zijn teller in 2026.

Hij reed dit jaar al drie eendagskoersen in Mallorca, de Ronde van Valencia, de UAE Tour, de Ronde van Catalonië, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.

Tadej Pogacar zal voor de Tour aan zestien koersdagen zitten, Paul Seixas zal er 23 hebben. Enkel Jonas Vingegaard zal door het rijden van de Giro meer koersdagen hebben, de Deen zal 36 koersdagen op zijn teller staan hebben.

Dat frisheid niet altijd een effect heeft, werd duidelijk in Luik-Bastenaken-Luik. Evenepoel had de Waalse Pijl geschrapt om de strijd met Pogacar en Seixas te kunnen aangaan, maar die is er nooit gekomen.

Kan Evenepoel de kloof met Pogacar, Seixas en Vingegaard dichten?

Bij Evenepoel moet zijn twee maanden zonder koersen hem ook weer hongerig maken, waardoor hij zich zal willen tonen in de Tour. Al zal Evenepoel er dan vooral voor moeten zorgen dat hij bergop kan volgen bij Pogacar, Vingegaard en Seixas.

Dat wordt voor Evenepoel de belangrijkste taak de komende weken, om die kloof zo klein mogelijk te krijgen. Dat zal onder meer zijn door het verliezen van gewicht, in de klassiekers sleepte Evenepoel nog enkele kilo's te veel mee.

Of dat voldoende zal zijn om in de Tour weer op het podium te staan, is maar de vraag. Seixas wordt een bedreiging voor zijn podiumplaats, net als ploegmaat Lipowitz. Hij klom in Romandië goed en zal voor de Tour ook enkel nog de Ronde van Slovenië (17 tot 21 juni) rijden.