Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

Jonas Vingegaard pakt zijn voorbereiding op de Tour de France dit jaar anders aan. De Deen rijdt voor het eerst de Giro, maar Alberto Contador vraagt zich af of dat de Deen daarmee zijn kansen in de Tour niet opoffert.

Vrijdag gaat in het Bulgaarse Nessebar de Giro d'Italia van start, met Jonas Vingegaard als grote topfavoriet. De Deen wil er twee keer een trilogie voltooien, Vingegaard wil een rit en het eindklassement winnen.

Daarmee zou de Deen de 115de renner worden die in alle drie de grote rondes minstens één rit wint. Maar vooral de trilogie van de drie grote rondes winnen deden Vingegaard in de wielergeschiedenis nog maar zeven renners voor.

Voor Vingegaard een belangrijk doel in zijn carrière, maar voor de Tour de France kan het wel een probleem worden. Dat denkt toch Alberto Contador, de Spanjaard hoort bij de zeven renners die de drie grote rondes won.

Giro en Tour moeilijke combinatie voor Vingegaard

"We leven in een tijdperk van wielrennen waarin stages allesbepalend zijn, waar alles tot in detail wordt gemeten. Maar in een grote ronde als de Giro kun je je inspanningen niet echt tot in detail meten", zegt Contador bij Eurosport.

Veel tijd krijgt Vingegaard ook niet om te herstellen van de Giro. Tussen het einde van de Giro op 31 mei en de start van de Tour op 4 juli is er maar ruim een maand. Als Vingegaard nog wil trainen voor de Tour, dan zal hij daarvoor niet veel tijd hebben.



Lees ook... Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit›

Pogacar won de Giro en de Tour in 2024

De Giro rijden is dan ook een risico om in de Tour een hoogvorm te behalen. Al slaagde Tadej Pogacar er in 2024 wel in, de Sloveen won zowel de Giro als de Tour. Al was hij toen wel de eerste die dat deed sinds Marco Pantani in 1998.

"Maar de Giro is zeker niet de beste voorbereiding op de Tour de France", besluit Contador nog. Of beseft Vingegaard dat de Tour winnen tegen Pogacar stilaan onmogelijk is en kiest hij daarvoor voor de Giro, om toch al minstens één grote ronde gewonnen te hebben dit jaar?