Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard pakt zijn voorbereiding op de Tour de France dit jaar anders aan. De Deen rijdt voor het eerst de Giro, maar Alberto Contador vraagt zich af of dat de Deen daarmee zijn kansen in de Tour niet opoffert.

Vrijdag gaat in het Bulgaarse Nessebar de Giro d'Italia van start, met Jonas Vingegaard als grote topfavoriet. De Deen wil er twee keer een trilogie voltooien, Vingegaard wil een rit en het eindklassement winnen. 

Daarmee zou de Deen de 115de renner worden die in alle drie de grote rondes minstens één rit wint. Maar vooral de trilogie van de drie grote rondes winnen deden Vingegaard in de wielergeschiedenis nog maar zeven renners voor. 

Voor Vingegaard een belangrijk doel in zijn carrière, maar voor de Tour de France kan het wel een probleem worden. Dat denkt toch Alberto Contador, de Spanjaard hoort bij de zeven renners die de drie grote rondes won. 

Giro en Tour moeilijke combinatie voor Vingegaard

"We leven in een tijdperk van wielrennen waarin stages allesbepalend zijn, waar alles tot in detail wordt gemeten. Maar in een grote ronde als de Giro kun je je inspanningen niet echt tot in detail meten", zegt Contador bij Eurosport.

Veel tijd krijgt Vingegaard ook niet om te herstellen van de Giro. Tussen het einde van de Giro op 31 mei en de start van de Tour op 4 juli is er maar ruim een maand. Als Vingegaard nog wil trainen voor de Tour, dan zal hij daarvoor niet veel tijd hebben.

Lees ook... Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Pogacar won de Giro en de Tour in 2024

De Giro rijden is dan ook een risico om in de Tour een hoogvorm te behalen. Al slaagde Tadej Pogacar er in 2024 wel in, de Sloveen won zowel de Giro als de Tour. Al was hij toen wel de eerste die dat deed sinds Marco Pantani in 1998. 

"Maar de Giro is zeker niet de beste voorbereiding op de Tour de France", besluit Contador nog. Of beseft Vingegaard dat de Tour winnen tegen Pogacar stilaan onmogelijk is en kiest hij daarvoor voor de Giro, om toch al minstens één grote ronde gewonnen te hebben dit jaar?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Alberto Contador Velasco
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

13:00
'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

12:15
Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

11:30
Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

10:00
Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

07:00
Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

09:00
Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

08:15
'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

07:30
Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

21:00
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

20:00
"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

19:00
Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

18:20
Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

17:22
Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

16:35
Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

14:50
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

13:50
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

05/05
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

05/05
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

05/05
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

05/05
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

05/05
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

05/05
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

05/05
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

05/05
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

04/05
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

04/05
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

04/05
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

04/05
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

04/05
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

04/05
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

04/05
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

04/05
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

04/05
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

04/05
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

04/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Arnaud De Lie Tadej Pogacar Remco Evenepoel Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Andreas Lund Andresen Dylan Groenewegen Kaden Groves Jonathan Milan Jan Ullrich Demi Vollering Lorenzo Fortunato Fabio Jakobsen Philippe Gilbert Van Eetvelt Lennert Jonas Rickaert Oliver Naesen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved