Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Bij afwezigheid van Remco Evenepoel moet Red Bull zijn hoop op een andere renner stellen om in de Giro hoog te scoren. Heel Italië hoopt dat Giulio Pellizzari het spannend kan maken tegen Jonas Vingegaard.

Met een top 3 in de Tirreno-Adriatico en een eindzege in de Ronde van de Alphen mag de 22-jarige Pellizzari voorlopig qua uitslagen alvast niet klagen. "Ik heb na het seizoen een maand lang de fiets niet aangeraakt en begon dit jaar op een hoger niveau. Ik ben fysiek en in mijn aanpak richting races heel erg gegroeid", beweert hij bij In De Leiderstrui.

Pellizzari weet zelf ook wel dat Vingegaard torenhoog favoriet is voor het klassement in de Giro. Door tal van afzeggingen wordt gevreesd dat Vingegaard erbovenuit zal steken. "Ik hoop dat ik niet zo ver van hem vandaan zit", wil Pellizzari er een spannende grote ronde van maken. "Ik hoop voor mezelf, het team en de fans dat de Giro tot het einde open zal zijn." 

Teleurgestelde Pellizzari na Tirreno

Naast het fysiek zal ook het mentale vermogen getest worden. "Na de Tirreno-Adriatico heb ik daar ook wel over nagedacht, want ik was eigenlijk niet heel blij met een derde plaats daar. Ik was eerder teleurgesteld dat ik niet won. Misschien miste ik die emotie de laatste jaren een beetje, die winnaarsmentaliteit." Als hij die nu wél heeft, is dat een goed teken. 

Heel Italië staat in elk geval achter hem. "Ik voel dat veel mensen mij steunen. Ze helpen mij en geven extra motivatie, dus ik hoop dat dat ook in de Giro zo zal zijn." Op jonge leeftijd bewees Pellizzari in zware rittenkoersen al dat hij een topklimmer is in wording. Dit potentieel mag de 22-jarige renner de komende weken onderstrepen. 

Eerste keer op Giro-podium bij derde deelname?


Pellizzari werd vorig jaar al knap zesde in de Giro, met dank ook aan twee topvijfnoteringen in twee ritten. Dit jaar hoopt Pellizzari dus nog enkele plaatsen beter te doen. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al twee keer de Giro uitgereden en die ervaringen zouden dit jaar moeten leiden tot een stap voorwaarts. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia

Meer nieuws

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

20:00
"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

19:00
Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

18:20
Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

17:22
Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

16:35
Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

14:50
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

13:30
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

12:30
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

13:50
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

11:30
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

10:30
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

09:30
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

08:30
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

07:30
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

07:00
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

04/05
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

04/05
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

04/05
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

04/05
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

04/05
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

04/05
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

04/05
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

04/05
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

04/05
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

04/05
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

04/05
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

04/05
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

04/05
Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

Na zevende plaats in eerste etappe: Marianne Vos krijgt zwaar verdict na valpartij in de Vuelta

04/05
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05
Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

Wielrennen nog niet op streamingdienst: heel wat topkoersen blijven nog jaren bij de VRT

04/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05
"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

"Was niet echt verstandig": Rickaert moet iets toegeven na voorjaar met heel wat opgaves

04/05
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

04/05
Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

Demi Vollering blaast Mathieu van der Poel weg: "Hij staat niet eens in de schaduw"

04/05
Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

Eén absolute smaakmaker minder: Giro ziet grote naam afzeggen

03/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Lotte Kopecky Tadej Pogacar Arnaud De Lie Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Jonas Vingegaard Rasmussen Jan Bakelants Marianne Vos Emiel Verstrynge Andreas Lund Andresen Dylan Groenewegen Kaden Groves Daan Soete Jonathan Milan David Gaudu Jan Ullrich Bernard Hinault Fabio Jakobsen Demi Vollering

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved