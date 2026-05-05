Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

Bij afwezigheid van Remco Evenepoel moet Red Bull zijn hoop op een andere renner stellen om in de Giro hoog te scoren. Heel Italië hoopt dat Giulio Pellizzari het spannend kan maken tegen Jonas Vingegaard.

Met een top 3 in de Tirreno-Adriatico en een eindzege in de Ronde van de Alphen mag de 22-jarige Pellizzari voorlopig qua uitslagen alvast niet klagen. "Ik heb na het seizoen een maand lang de fiets niet aangeraakt en begon dit jaar op een hoger niveau. Ik ben fysiek en in mijn aanpak richting races heel erg gegroeid", beweert hij bij In De Leiderstrui.

Pellizzari weet zelf ook wel dat Vingegaard torenhoog favoriet is voor het klassement in de Giro. Door tal van afzeggingen wordt gevreesd dat Vingegaard erbovenuit zal steken. "Ik hoop dat ik niet zo ver van hem vandaan zit", wil Pellizzari er een spannende grote ronde van maken. "Ik hoop voor mezelf, het team en de fans dat de Giro tot het einde open zal zijn."

Teleurgestelde Pellizzari na Tirreno

Naast het fysiek zal ook het mentale vermogen getest worden. "Na de Tirreno-Adriatico heb ik daar ook wel over nagedacht, want ik was eigenlijk niet heel blij met een derde plaats daar. Ik was eerder teleurgesteld dat ik niet won. Misschien miste ik die emotie de laatste jaren een beetje, die winnaarsmentaliteit." Als hij die nu wél heeft, is dat een goed teken.

Heel Italië staat in elk geval achter hem. "Ik voel dat veel mensen mij steunen. Ze helpen mij en geven extra motivatie, dus ik hoop dat dat ook in de Giro zo zal zijn." Op jonge leeftijd bewees Pellizzari in zware rittenkoersen al dat hij een topklimmer is in wording. Dit potentieel mag de 22-jarige renner de komende weken onderstrepen.

Eerste keer op Giro-podium bij derde deelname?



Pellizzari werd vorig jaar al knap zesde in de Giro, met dank ook aan twee topvijfnoteringen in twee ritten. Dit jaar hoopt Pellizzari dus nog enkele plaatsen beter te doen. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al twee keer de Giro uitgereden en die ervaringen zouden dit jaar moeten leiden tot een stap voorwaarts.