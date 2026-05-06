'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt maken vrijdag hun debuut in de Giro voor Lotto-Intermarché. De twee kopmannen zijn echter ook aan hun laatste maanden bezig bij de Belgische ploeg.

Enkele maanden na de fusie tussen Lotto en Intermarché-Wanty lijkt de Belgische ploeg al twee van zijn drie kopmannen te verliezen. Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt zijn op weg naar de uitgang bij de fusieploeg.

Voor De Lie was er ondanks een minder voorjaar heel wat interesse, met heel wat ploegen die aan zijn mouw trokken. Ook Alpecin-Premier Tech van de broers Roodhooft toonde interesse, maar zij haakten uiteindelijk af.

Wint Tudor de strijd om De Lie?

Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe waren ook geïnteresseerd, maar ook zij stapten uit de race. The Wolfpack trok Ben Turner van INEOS Grenadiers aan, Red Bull zou het contract van Jordi Meeus verlengen.

Het Franse Groupama-FDJ United had de De Lie ook graag binnengehaald, maar volgens HLN heeft het Zwitserse Tudor de strijd om De Lie gewonnen. De ploeg van Fabian Cancellara is kapitaalkrachtig en kan De Lie een mooi contract aanbieden.

Van Eetvelt op weg naar NSN?

Ook Lennert Van Eetvelt, die in de Giro ook voor succes moet zorgen, staat op vertrekken. Ook voor hem zouden Soudal Quick-Step en Red Bull-BORA-hansgrohe al hebben afgehaakt de voorbije weken.



Van Eetvelt zou wel kunnen rekenen op interesse van NSN, tot vorig jaar Israel-Premier Tech. Ook XDS Astana zou interesse tonen. Anders dan bij De Lie zou de knoop nog niet doorgehakt zijn, Van Eetvelt wacht de Giro nog wat af.