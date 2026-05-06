'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

Met vijf zeges is Tom Crabbe (20) aan een uitstekend seizoen bezig bij Team Flanders-Baloise. Daardoor is er ook heel wat interesse in Crabbe, die enkele mooie aanbiedingen op zak heeft.

Na Remco Evenepoel met zeven zeges, is Tom Crabbe de Belg met de meeste overwinningen dit jaar. Hij won dit jaar al een rit in de Ster van Bessège, een rit in de Ruta del Sol en drie ritten in de Ronde van Turkije.

Er staat Crabbe een mooie toekomst te wachten, maar dat zal wellicht niet bij Flanders-Baloise zijn. De ploeg ziet de sponsoring van de Vlaamse overheid eind dit jaar stoppen en er is nog geen nieuwe sponsor gevonden.

Grijpt Soudal Quick-Step naast Tom Crabbe?

Crabbe is ook einde contract, waardoor hij met andere ploegen kan onderhandelen over een transfer. Volgens HLN trekken drie ploegen aan zijn mouw, met daarbij onder meer het Belgische Soudal Quick-Step.

Met Tim Merlier, Paul Magnier en Alberto Dainese heeft de ploeg wel al drie sprinters. Echt overtuigen kon nieuwkomer Dainese wel nog niet, een vijfde en een achtste plaats in een rit in de Ronde van Catalonië zijn de beste resultaten dit jaar van de Italiaan.

Soudal Quick-Step is echter niet de enige ploeg die interesse toont. Ook Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara, zou aan zijn mouw trekken. De Zwitserse ploeg onderhandelt echter ook met De Lie, een gelijkaardig type.





Wordt Crabbe een ploegmaat van Pidcock?

Pinarello-Q36.5, de ploeg van Tom Pidcock zou dan weer de beste kaarten hebben om Crabbe binnen te halen. Met Matteo Moschetti en Sam Bennett heeft de Zwitserse ploeg ook al twee sprinters, maar de 35-jarige Bennett is wel einde contract.

Bennett kampte ook met hartproblemen afgelopen winter en is niet meer van de jongsten. Crabbe lijkt op de lange termijn dan ook een betere investering te zijn dan Bennett. Het doel van Pinarello-Q36.5 is dan ook een plekje in de WorldTour veroveren in 2029 in de driejarige cyclus 2026-2028.