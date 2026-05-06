Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

Wout van Aert heeft na het winnen van Parijs-Roubaix nog doelen in zijn carrière. Onder meer het wereldkampioenschap staat nog op zijn verlanglijstje, maar Van Aert beseft ook dat het bijzonder moeilijk wordt.

Parijs-Roubaix was een levenswerk voor Wout van Aert, maar dat heeft hij nu kunnen afvinken. Voor Van Aert zijn er echter nog andere doelen in zijn carrière, met onder meer de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert droomt van de wereldtitel

Al heeft Van Aert een nog grotere droom die hij nog wil waarmaken. "Ik droom ervan om ooit eens wereldkampioen te worden", zegt Van Aert bij HLN. Al heeft Van Aert al ervaring met rijden in de regenboogtrui.

In 2016, 2017 en 2018 werd Van Aert wereldkampioen in het veld. Maar dat is ondertussen al zo lang geleden dat Van Aert bijna niet meer weet hoe het voelt. De voorbije jaren was Van Aert ook dichtbij, maar greep hij er altijd naast.

Heel vaak zilver voor Van Aert op kampioenschappen

In 2019, 2021, 2023 en 2025 pakte Van Aert telkens zilver op het WK veldrijden. Op het WK op de weg moest Van Aert in 2020 en 2023 tevreden zijn met zilver, op het EK op de weg pakte hij brons in 2018 en zilver in 2023.

Acht keer greep Van Aert naast een kampioenentrui, dan waren er ook nog enkele medailles in het tijdrijden. Toch wil Van Aert zijn droom om wereldkampioen te worden niet opgeven, al beseft hij ook de realiteit.



Lees ook... Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit›

"Het is een ontzettend moeilijke opgave, daar ben ik me van bewust door de parcoursen die er aankomen", zegt Van Aert. Volgend jaar in de Haute-Savoie wordt het nog zwaarder dan in Rwanda en dus geen optie.

Parcoursen WK niet in het voordeel van Van Aert

In 2028, in Abu Dhabi, zal het dan weer voor de sprinters zijn. En ook in 2029 in Kopenhagen zal het geen heel zwaar parcours worden. Brussel in 2030 zou dan weer wel een kans zijn, maar Van Aert zal dan al 36 jaar zijn.

"Misschien is Glasgow 2023 wel mijn laatste grote kans geweest", stelt Van Aert. Daar moest hij tevreden zijn met zilver, na een solo van Van der Poel. Al wil Van Aert ook zijn droom nog niet opgeven.

De kleine kansen die zich nog aandienen, wil hij proberen te grijpen. Zoals onder meer dit jaar in Montréal, waar er ook zo'n 3.500 hoogtemeters zijn. Pogacar zal er topfavoriet, zijn maar Van Aert maakt wel een kleine kans.