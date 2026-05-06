Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag
Een nieuwe dag, een nieuwe kans voor Lotte Kopecky in de Vuelta voor vrouwen. De twijfels loerden misschien om de hoek na enkele ongelukkige dagen, maar deze keer maakte Kopecky het mooi af en werd ze ook leidster. Eerder op de dag had Mathias Avondts gewonnen in de Ronde van Griekenland
Kopecky wint vierde rit in de Vuelta en wordt leidster
In de vierde rit van de Vuelta voor vrouwen maakte de Belgische Nijssen deel uit van de kop van de koers, tot een uitval van medevluchter Jaskulska in de finale. Na Allione was Nijssen de volgende die op een oplopend stuk moest passen. Jaskulska en Hanson gingen met hun tweeën door en verdedigen nog een voorsprong van ruim een minuut op het peloton. De sprintersploegen zetten vreemd genoeg niet meteen al hun pionnetjes in, waardoor die twee vluchters mochten hopen op een goede afloop.
Aan de tussensprint op vijf kilometer van de aankomst graaide leidster Koch nog twee bonificatieseconden weg. Het ging daarna toch zo hard dat Jaskulska en Hanson op 2,5 kilometer van de aankomst ingerekend werden. Kopecky draaide als tweede het de laatste rechte lijn in, mede dankzij het werk van Van der Breggen. Met een ferme machtssprint was het voor Kopecky eindelijk raak. Het is meteen een dubbelslag, want ze is ook de nieuwe leidster.
Avondts wint rit in Ronde van Griekenland
Bij de mannen is er ook gekoerst op Griekse bodem. In de Ronde van Griekenland (2.1-categorie) heeft de 22-jarige Mathis Avondts zijn eerste overwinning op profniveau geboekt. De openingsetappe van ruim 170 kilometer, met aankomst in Agrinio, mondde uit in een groepsspurt van ruim dertig man. Avondts was de snelste: hij pakte zo de ritzege en werd ook de eerste leider. De jonge Belg hield de Griek Bouglas en de Let Belohvosciks af.
Ondertussen is de vierde etappe in de Vuelta voor vrouwen nog aan de gang. Daar heeft Lotto Intermarché net als gisteren een Belgische mee voorop gestuurd. Annelies Nijssen is deze keer in deze rol gekropen. Samen met Allione, Hanson en Jaskulska verdedigt ze echter een beperkte voorsprong, waardoor het moeilijk wordt om de sprint te ontlopen.
Nog eens opsommen hoe het voorlopig al gegaan is. In de openingsrit was Kopecky de tweede snelste, achter Rüegg. Een botsing met Bossuyt verhinderde Kopecky om op de tweede dag haar sprint te rijden. Er volgde zelfs een declassering. In de derde rit spurtte Kopecky wel het snelst. Alleen was er met Kerbaol nog een renster voorop.
"Ik ben er al vaak dichtbij geweest, maar voorlopig heb ik nog niets", maakt Kopecky voor de start van de vierde rit de balans op bij Sporza. In de rit met aankomst in Antas de Ulla waagt Kopecky een nieuwe poging. Waar het gisteren eigenlijk de bedoeling was om de kaart van teamgenote Bredewold te trekken, wordt nu wel volop voor Kopecky gekozen.
Kopecky moet vertrouwen op haar sprint
SD Worx-Protime wil het dus op een sprint laten uitdraaien. "Het gevoel in de sprint zit gewoon goed. Ik mag niet twijfelen en moet aanzetten wanneer ik moet aanzetten. Ik moet vertrouwen op die sprintkracht." Vijf kilometer voor de finish ligt er nog een tussensprint. Doet ze hieraan mee? "Enkel als het kan zonder heel veel kracht te verspelen."
Kopecky heeft er duidelijk goed over nagedacht: ze zou daar virtueel rood kunnen pakken. "All-out sprinten op vijf kilometer van de finish, ga ik sowieso niet doen. Als we Koch zes seconden laten uitlopen, is die trui ook buiten bereik. Ik ga proberen alert vooraan te zitten en economisch enkele seconden mee te sprokkelen." De focus ligt sowieso op de finish.
Kopecky op zoek naar tweede Vuelta-ritzege ooit
Kopecky is er duidelijk op gebrand om nog eens een rit te winnen in de Vuelta, iets wat ze niet meer deed sinds 2021. Toen werd de wedstrijd nog onder de noemer 'Madrid Challenge' georganiseerd. Kopecky juichte vijf jaar geleden in Santiago de Compostela. Steekt ze ook in Antas de Ulla de handen in de lucht?
