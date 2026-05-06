Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

Paul Seixas rijdt dan toch de Tour de France. Er wordt meteen veel verwacht van het amper 19-jarige supertalent en Oliver Naesen denkt ook dat Seixas meteen goed kan scoren, ondanks zijn jonge leeftijd.

Met drie ritwinsten en het eindklassement in de Ronde van het Baskenland, winst in de Waalse Pijl en een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik was het bijna logisch dat Paul Seixas dit jaar ook de Tour de France zou rijden.

Naesen ziet geen nadeel door jonge leeftijd Seixas

Het Franse supertalent moet eind september nog 20 jaar worden, maar toch neemt Decathlon-CMA CGM hem al mee naar de Tour. Volgens ploegmaat Oliver Naesen is de jonge leeftijd van Seixas echter geen issue.

"Er is ook geen nadeel om hem mee te nemen", zegt Naesen bij Sporza Daily. "Het verhaal van opbranden is niet relevant voor hem. Die oude wielerwetten gelden niet voor dat type renner."

Dat Seixas nog geen ervaring heeft in een grote ronde, vindt Naesen zelfs een voordeel. Als Seixas al top vijf in de Vuelta had gereden, dan zou de druk in zijn eerste Tour de France ook veel hoger hebben gelegen.

Doet Seixas meteen mee voor het klassement in de Tour?

"Als hij nu 20ste wordt en een rit wint, is dat ook een groot succes", stelt Naesen dan ook. Er zal wat minder druk op Seixas liggen, al zal die wel nog altijd aanwezig zijn. Al denkt Naesen wel dat Seixas meteen een rol gaat spelen in het klassement.





"Ik verwacht dat hij meedoet voor de top 5. Hij is wel jong en wat onstuimig. Hij verbruikt energie op momenten dat andere klassementsmannen dat niet doen. Hij moet dus leren dat de Tour anders is dan andere koersen. Het gevaar loert om elke hoek."

Want ook in een vlakke rit die op papier voor de sprinters is, is er altijd veel nervositeit in het peloton. Elke etappe is dan ook een klassieker of zelfs bijna een monument. Voor Seixas wordt de Tour dan ook een ontdekkingstocht.

