Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

Lotto-Intermarché heeft zijn achttal voor de Giro d'Italia bekendgemaakt. Daar had ook Liam Slock deel van moeten uitmaken, maar de Belgische renner kampte na de Famenne Ardenne Classic met ziekte en moet passen.

Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt, Toon Aerts, Milan Menten, Simoni Gualdi, Lorenzo Rota, Jonas Rutsch en Joshua Giddings zullen vrijdag voor Lotto-Intermarché aan de start staan van de Giro in Bulgarije.

Zieke Slock mist de Giro

Giddings was niet voorzien voor de Giro, maar werd opgeroepen als vervanger van Liam Slock. Hij werd ziek na de Famenne Ardenne Classic, volgens Het Nieuwsblad door koeienvlaaien op de weg. Hij moest forfait geven voor de Giro.

Ook Arnaud De Lie, die de Famenne Ardenne Classic won, en Milan Menten zouden ziek zijn geworden. Zij zouden dan weer wel op tijd hersteld zijn en hebben de afreis gemaakt naar Bulgarije.

Wat kunnen kopmannen De Lie en Van Eetvelt in de Giro?

De voorbije drie seizoenen reed Lotto de Giro niet, het weigerde telkens een wildcard. Voor heel renners wordt het dan ook hun debuut in de Giro, onder meer voor kopmannen Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt.

De Lie moet vooral voor ritzeges zorgen in de sprint, Van Eetvelt moet in de lastigere ritten en in het klassement zijn ding doen. Al wil Lotto-Intermarché geen druk opleggen aan Van Eetvelt, die uit een moeilijke periode komt met blessures.



