"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

Lotte Kopecky moet toch weer wat de ontgoocheling verbijten, hoewel de plannen van haar ploeg in de richting van een andere kopvrouw wezen. Kopecky zou liever een ritzege pakken dan in de leiderstrui te rijden. Voorlopig stelt ze het nog zonder beiden.

Kopecky werd al tweede in de openingsrit in de Vuelta. Gisteren was er dan die botsing met Bossuyt en in de derde rit spurtte Kopecky weer naar een tweede plek. "Neen, het zit niet echt mee", reageert ze veelzeggend bij Sporza. Eigenlijk was het niet eens de bedoeling van SD Worx-Protime om met Kopecky in A Coruña voor de zege te gaan.

Tijdens de wedstrijd zou gekeken worden wie zich het best voelde. Mischa Bredewold bleek de beste renster van de ploeg op de klimmetjes. Kopecky raakte haar kwijt in de finale en spurtte vervolgens zelf naar de meest ondankbare plaats. "Met de sprint is niets mis. Ik weet dat ik op het einde sterk kan komen opzetten. Jammer genoeg was iemand voorop."

Kopecky vol lof over ritwinnares Kerbaol

Die iemand is geen gewone renster. "Kerbaol heeft het goede moment gekozen en in de laatste drie kilometer was het heel moeilijk om de achtervolging op poten te zetten. Ze gaat als een kamikaze door alle bochten. Daar konden we dus niet veel tijd goedmaken. Sterk van haar." Kopecky nadert in het klassement wel tot op twee seconden van leider Koch. "Daar zijn we voorlopig niets mee."

Duidelijk een uitspraak van een ontgoochelende renster. "We zouden vooral graag een rit winnen", verduidelijkt Kopecky haar voorkeur. "Alles wat erbij komt, is mooi meegenomen. In het rood rondrijden zonder een rit te winnen zou deze Vuelta niet doen slagen." De lat wordt dus hoog gelegd. Kopecky krijgt nog twee kansen, want ritten in het slotweekend zijn te zwaar.

Nog naar de Angliru

Het is ook omdat in dat weekend nog de beklimming van de Angliru op het programma staat dat Kopecky weet dat ze het rood toch niet zou kunnen vasthouden. Daardoor heeft een ritzege voor haar meer waarde. Haar enige en dus voorlopig laatste ritzege in de Vuelta dateert ondertussen al van 2021.