Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Florian Lipowitz en Remco Evenepoel zullen straks Red Bull-BORA-hansgrohe vertegenwoordigen in de Tour de France. Ze spelen slechts tweede viool, denkt voormalig ploegleider Cyrille Guimard. Hij schat hen niet zo hoog in als Seixas of Vingegaard met het oog op de Tour de France.

Als Fransman heeft Guimard het bij Cyclism'Actu over de beslissing van Paul Seixas om mee te doen aan de Tour. Er wordt gesproken over de mogelijke waardeverhoudingen. Het gesprek gaat de hele tijd over Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Paul Seixas. Zonder dat de namen van Remco Evenepoel en Florian Lipowitz ter sprake komen.

Daarom vermeldt dat de interviewer op een gegeven moment dat ze hen over het hoofd zien. "Neen, maar zij spelen slechts tweede viool", komt Guimard met een streng oordeel. Hij zet de Red Bull-kopmannen dus duidelijk nog een trapje lager dan Seixas. In februari vond Guimard het nog niet normaal dat Evenepoel bergop zo vaak loste.

Status Evenepoel lijkt te veranderen

De ex-ploegleider schatte het niveau van Evenepoel toen wel nog hoog in. Dat lijkt nu minder het geval te zijn. "De koers kan dat misschien veranderen, maar er zijn drie kanshebbers", zegt Guimard met het oog op de Tour. Hij bedoelt hiermee duidelijk Pogacar, Vingegaard en Seixas. "Pogacar oogt bijna onverslaanbaar", vervolgt de 79-jarige man. 

Guimard meent dat Pogacar in Romandië op één been naar de zege reed, net zoals Eddy Merckx en Bernard Hinault dat vroeger ook deden. Seixas kan volgens Guimard dus wel in de buurt komen van Pogacar en Vingegaard. "Er zijn echter nog andere dingen die we omtrent deze koers moeten overwegen." De ervaring zal bijvoorbeeld ook meespelen.

Evenepoel en Lipowitz koersen nog amper voor de Tour

In elk geval maken Evenepoel en Lipowitz dus voorlopig geen overweldigende indruk als klassementsman. Evenepoel zal uitgezonderd het BK geen enkele wedstrijd rijden tot de Tour-start, Lipowitz enkel de Ronde van Slovenië. Evenepoel werd derde in de Tour van 2024, Lipowitz in de Tour van 2025.

Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

