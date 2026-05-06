Grote vrees niet uitgekomen: Kopecky bewijst met dubbele verlossing dat ze ook heel goed gegokt heeft

De derde overwinning van het seizoen is een feit voor Lotte Kopecky. Ze krijgt een dubbele beloning: naast de ritzege in de Vuelta is ook de leiderstrui voor haar.

Nadat Kopecky zich de snelste toonde in Antas de Ulla, mocht ze in het flashinterview eerst nog het verhaal doen van de afgelopen dagen. Met twee tweede plaatsen en een botsing met Bossuyt stond het geluk tot nu toe niet aan haar kant. De vierde rit leek lange tijd de makkelijkste rit tot dusver, maar de finale was toch nog best zwaar.

"Op een gegeven moment dacht ik dat we de ontsnapping niet meer gingen terughalen", vreesde Kopecky. "Het tempo ging dan nog met een ruk de hoogte in. In de laatste drie kilometer was het aanval na aanval. Mijn teamgenoten waren 'on fire' en konden alle aanvallen beantwoorden. Ik moest gewoon van wiel naar wiel springen."

Kopecky slaat toe aan de aankomst

Zo kon Kopecky in perfecte positie aan de sprint beginnen. "Ik greep naar mijn handlebar en het is geweldig om naar de overwinning te kunnen sprinten." Daar was het Kopecky in de eerste plaats om te doen. De rode leiderstrui mocht er altijd nog bijkomen. Aan de tussensprint op vijf kilometer van de meet deed Koch echter nog een zaakje.

"Toen ik Franziska Koch voor de bonificatieseconden zag gaan, dacht ik: "Ai, nog twee seconden meer om op te halen". Ik kon daar dan wat energie sparen en wist dat ik de rode trui zou hebben als ik de rit zou winnen. Daar hebben we op gefocust." Het is de goede gok gebleken van Kopecky en haar team. Kopecky heeft in de stand nu zes seconden voorsprong.



Mooie zege erbij op palmares Kopecky

Na haar zeges in Nokere Koerse en Milaan-Sanremo is het de derde overwinning van Kopecky dit jaar. Het is geleden van 2024 dat ze nog eens een rit kon winnen in een 'grote ronde'. Dat deed ze toen in de Giro. In 2023 schoot ze ook al eens raak in de Tour en de vorige ritzege in de Vuelta dateerde van 2021.