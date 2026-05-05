Kevin Vanbuggenhout
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel
Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn erop vooruit gegaan, weliswaar op minimale wijze. We hebben het dan over de nieuwe UCI-ranking.

De meest recente versie hiervan is door de UCI zoals steeds op dinsdag gepubliceerd. Een van de conclusies is dat er voor Van Aert en Van der Poel een kleine winst in zat. Ze stijgen allebei één positie. Nochtans hebben zowel Van Aert als Van der Poel vorige week niet gekoerst. Waar er winnaars zijn, zijn er echter ook verliezers te vinden.

De renners die een aanzienlijk aantal plaatsen verloren hebben, zijn João Almeida en Jay Vine. Almeida kwam dit jaar niet in actie in de Ronde van Romandië, terwijl de Portugees de vorige editie van deze rittenkoers nog won. Vine eindigde vorig jaar derde in Romandië en ligt dit jaar al enige tijd in de lappenmand. Dit verklaart waarom Almeida en Vine respectievelijk vijf en acht posities dalen.

Van Aert en Van der Poel profiteren deels van het positieverlies van Almeida, net als Arnaud De Lie. Van Aert, Van der Poel en De Lie sluiten nu de top 10 van de UCI-ranking af, op plaatsen 8, 9 en 10. Van Aert heeft 3495 punten. Dat zijn er toch ruim 100 meer dan de 3333 punten van Van der Poel. De Lie heeft dan weer 3132 eenheden.

Ook de man die net buiten de top tien valt, is een opmerkelijke naam. Dat is immers Florian Lipowitz, de ploegmaat van Remco Evenepoel. De Duitser kan natuurlijk ook als een concurrent beschouwd worden, want op basis van hun vorm bergop lijkt Lipowitz eerder in aanmerking te komen voor het kopmanschap tijdens de Tour de France.

Lipowitz stijgt zes plaatsen op de UCI-ranking, maar strandt wel nog op een elfde stek. Evenepoel zelfde is vierde, Pogacar leidt de UCI-ranking nog altijd. Dat laatste is natuurlijk totaal geen verrassing. Pogacar staat al meer dan drie jaar aan de leiding in de UCI-ranking als toprenner met de meeste constante in zijn uitslagen.

