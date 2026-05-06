Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Is er een aardverschuiving op komst in het wielrennen? Wout van Aert wil het zeker niet uitsluiten. We zijn al jaren gewend dat de Tour uitdraait op een tweestrijd tussen Pogacar en Vingegaard, maar met Seixas komt er mogelijk een derde man in het spel.

Seixas zal in elk geval later dit jaar voor het eerst deelnemen aan de Tour de France. Die knoop heeft hij nu doorgehakt. Van Aert erkent dat zich zo een nieuwe factor aandient. Hij heeft zelf de afgelopen jaren zijn best gedaan om Vingegaard bij te staan in zijn klassementsstrijd. Met een tegenstander als Pogacar is alle hulp welkom.

De Tour staat ook dit jaar opnieuw op het programma van Van Aert. Hij heeft uiteraard ook in de gaten dat er met Seixas een talent is opgestaan dat zich niet alleen in de zware eendagskoersen maar ook in het rondewerk kan doen gelden. "Als hij op dit niveau blijft presteren, zal hij simpelweg tot de grote mannen behoren", zegt Van Aert bij Domestique.

Tour wordt mogelijk meer dan duel Pogacar-Vingegaard

Naast het te hebben over Parijs-Roubaix, denkt Van Aert dat een nieuwe wending in het wielrennen en vooral in de Tour niet uit te sluiten valt. "De kans bestaat dat het minder een duel wordt tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard en het meer een gevecht wordt tussen drie man, of misschien wel meer." Dat zou een heel andere dynamiek zijn dan in de vorige jaren.

In elk geval is Van Aert zelfs dit jaar al op zijn hoede voor Seixas. "Wat hij doet op zo'n jonge leeftijd verrast me echt. We mogen hem zeker niet onderschatten. Hij heeft de benen om mee te strijden." Het zou straf zijn moest Seixas zich tussen Pogacar en Vingegaard kunnen nestelen, want die twee nemen al vijf jaar lang de eerste twee posities in het Tour-klassement in.

Pogacar en Vingegaard al jaren eerste en tweede (of omgekeerd)

Lees ook... Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is
Vingegaard werd voor het eerst tweede bij de Tour-zege van Pogacar in 2021. De volgende twee jaar waren de rollen omgekeerd. In 2024 en 2025 was Pogacar dan weer de primus, voor Vingegaard. Is Seixas in staat om te vermijden dat Pogacar en Vingegaard voor het zesde jaar op rij eerste en tweede worden, ongeacht de volgorde?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Tour de France
Wout Van Aert
Tadej Pogacar
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

08:15
Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

09:00
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

20:00
'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

07:30
Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

14:50
Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

21:00
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

09:30
"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

19:00
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

13:30
Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

18:20
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

05/05
Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

17:22
Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

16:35
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

11:30
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

13:50
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

12:30
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

10:30
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

04/05
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

05/05
"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

"Twee zaken spelen in mijn hoofd": Van Aert verklapt doelen van dit jaar

04/05
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

05/05
🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

🎥 Van Aert gehuldigd voor zege in Parijs-Roubaix én hij onthult ook gesprek met de koning

04/05
Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

Duim naar beneden: Van Aert sluit verlengd weekend slecht af

04/05
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

04/05
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

04/05
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05
Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

Remco Evenepoel gooit zijn plannen om voor de Tour de France

04/05
🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

🎥 Na een botsing met Kopecky: Bossuyt sprint naar emotionele zege in Vuelta Femenina

04/05
Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen Analyse

Spannendste strijd in de Giro? Vijf kandidaten voor de puntentrui, twee bij Belgische ploegen

04/05
Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

Komt hij naar België? Pogacar wil opvallende koers graag op zijn palmares zetten

04/05
Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

Niet alleen de Tour: Paul Seixas (19) daagt Pogacar en Evenepoel nog enkele keren uit

04/05
Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

Stevig gegroeid in de cross én op de weg: Verstrynge onthult wat de oorzaak is

04/05
Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

Stevige beloning: Kuss onthult wat Vingegaard cadeau gaf na zijn eindzege in de Vuelta

04/05
"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

"Hij zal kritiek krijgen, maar..." De Lie krijgt steun voor controversiële keuze

04/05
Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

Tadej Pogacar moet iets toegeven na demonstratie in Romandië

03/05
🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

🎥 De knoop is doorgehakt: Paul Seixas heeft beslissing over de Tour de France genomen

04/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Arnaud De Lie Tadej Pogacar Lotte Kopecky Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Lorenzo Fortunato Van Eetvelt Lennert Oliver Naesen Jonas Rickaert Sepp Kuss Marianne Vos Emiel Verstrynge Andreas Lund Andresen Dylan Groenewegen Kaden Groves Jonathan Milan David Gaudu Bernard Hinault

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved