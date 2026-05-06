Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Is er een aardverschuiving op komst in het wielrennen? Wout van Aert wil het zeker niet uitsluiten. We zijn al jaren gewend dat de Tour uitdraait op een tweestrijd tussen Pogacar en Vingegaard, maar met Seixas komt er mogelijk een derde man in het spel.

Seixas zal in elk geval later dit jaar voor het eerst deelnemen aan de Tour de France. Die knoop heeft hij nu doorgehakt. Van Aert erkent dat zich zo een nieuwe factor aandient. Hij heeft zelf de afgelopen jaren zijn best gedaan om Vingegaard bij te staan in zijn klassementsstrijd. Met een tegenstander als Pogacar is alle hulp welkom.

De Tour staat ook dit jaar opnieuw op het programma van Van Aert. Hij heeft uiteraard ook in de gaten dat er met Seixas een talent is opgestaan dat zich niet alleen in de zware eendagskoersen maar ook in het rondewerk kan doen gelden. "Als hij op dit niveau blijft presteren, zal hij simpelweg tot de grote mannen behoren", zegt Van Aert bij Domestique.

Tour wordt mogelijk meer dan duel Pogacar-Vingegaard

Naast het te hebben over Parijs-Roubaix, denkt Van Aert dat een nieuwe wending in het wielrennen en vooral in de Tour niet uit te sluiten valt. "De kans bestaat dat het minder een duel wordt tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard en het meer een gevecht wordt tussen drie man, of misschien wel meer." Dat zou een heel andere dynamiek zijn dan in de vorige jaren.

In elk geval is Van Aert zelfs dit jaar al op zijn hoede voor Seixas. "Wat hij doet op zo'n jonge leeftijd verrast me echt. We mogen hem zeker niet onderschatten. Hij heeft de benen om mee te strijden." Het zou straf zijn moest Seixas zich tussen Pogacar en Vingegaard kunnen nestelen, want die twee nemen al vijf jaar lang de eerste twee posities in het Tour-klassement in.

Pogacar en Vingegaard al jaren eerste en tweede (of omgekeerd)

Lees ook... Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is›

Vingegaard werd voor het eerst tweede bij de Tour-zege van Pogacar in 2021. De volgende twee jaar waren de rollen omgekeerd. In 2024 en 2025 was Pogacar dan weer de primus, voor Vingegaard. Is Seixas in staat om te vermijden dat Pogacar en Vingegaard voor het zesde jaar op rij eerste en tweede worden, ongeacht de volgorde?