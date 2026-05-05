Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Kevin Vanbuggenhout
De sterktes en zwaktes verschillen van atleet per atleet. Ruben Van Gucht wil dus niet veralgemenen en stellen dat wie later met koersen begint minder techniek heeft.

Tijdens de VRT-uitzending van de derde etappe van de Vuelta voor vrouwen kwam dit aan bod. Het ging over het aantal valpartijen, dat niet voor het eerst een thema is in het vrouwenwielrennen. Door de grotere aandacht komen de crashes ook meer dan vroeger in beeld. Commentator Van Gucht sluit niet uit dat meisjes vaak pas op latere leeftijd beginnen met koersen.

Het is immers veel meer dan vroeger mogelijk om in het vrouwenwielrennen een professionele loopbaan op te bouwen en ook een centje te verdienen. Er zou verondersteld kunnen worden dat wie pas laat begint met koersen de techniek ontbeert om valpartijen te kunnen vermijden. Van Gucht wil echter niet meegaan in deze theorie. 

Het technisch wonder Van der Poel

Hij wijst er op dat ook rensters met meer ervaring wel eens tegen de grond gaan. "Ik denk dat het mensgebonden is. De ene heeft gewoon meer techniek dan de andere. Kijk naar wat Van der Poel kan ten opzichte van een ander", maakt hij de vergelijking met het mannenwielrennen. Van der Poel is inderdaad een technisch wonder op de fiets.

Van der Poel is natuurlijk zelf wel op jonge leeftijd beginnen te fietsen. Het argument van Van Gucht is dat techniek puur een kwestie is van talent. Van der Poel toont zijn meesterlijke techniek geregeld in de modder en het zand tijdens het veldrijden en in steile afdalingen op de mountainbike. Weinigen doen op dit vlak nog beter.

Techniek Van der Poel ook te zien op de weg

In het wegwielrennen valt het hoge technische niveau van Van der Poel overigens ook doorlopend te bewonderen. Dat is zeker een hulp in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Van der Poel is immers niet voor niets uitgegroeid tot de beste kasseispecialist uit zijn generatie. 

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek
