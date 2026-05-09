Patrick Lefevere wil stevig ingrijpen tegen invloed van motoren: "Maar één remedie"

In de Ronde van Romandië kloegen veel renners over de grote invloed van de motoren in de koers. Ook Patrick Lefevere vindt dat er dringend moet worden ingegrepen.

Onder meer Valentin Paret-Peintre en Louis Vervaeke van Soudal Quick-Step en ook Luke Plapp van Jayco-AlUla lieten van zich horen over de grote invloed van de motoren in de Ronde van Romandië.

Lefevere ziet ook probleem met de motoren

Patrick Lefevere vindt de motoren al veel langer een probleem. "Het is mijn nagel, ik zeg het al jaren: motoren vervalsen de koers. In de Ronde van Romandië was het ronduit erg", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lefevere vraagt zich dan ook af waarom het nodig is dat er vier motoren voor Pogacar reden. Niet dat de Sloveen niet zou gewonnen hebben zonder de motoren, maar dat is volgens Lefevere naast de kwestie.

Renners weten hoe ze motoren kunnen gebruiken

Motards beheersen volgens Lefevere een vak wat maar weinig mensen kunnen, waardoor ze ook weten wanneer ze renners helpen. Maar ook renners weten wanneer ze gebruik kunnen maken van de motoren.

Zo zette Philippe Gilbert zijn bril af als hij alleen voorop reed, want dan wist hij dat er motoren voor hem zouden komen rijden om foto's van hem te maken. Want met motoren voor je is het veel gemakkelijker alleen op kop.





Strenger straffen enige oplossing volgens Lefevere

"Er is mijns inziens maar één remedie: harder optreden tegen motards én renners die het te bont maken", zegt Lefevere dan ook. Als regulator van Gent-Wevelgem in de jaren tachtig zette Lefevere ooit een motard uit koers die te dicht reed bij de renners.