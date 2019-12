Tom Pidcock zorgt voor primeur in Overijse

Tom Pidcock was in de Druivencross toch goed mee vooraan. Toch was een podiumplaats op een gegeven moment onzeker, tot de Brit in het midden van de koers plots als een bezetene tekeer ging. Hij ging door op zijn elan en wist zo Quinten Hermans en Toon Aerts af te houden.

Pidcock was zeer te spreken over de vorm van de dag. "Ik reed verrassend goed. Mijn benen waren echt goed. Gisteren had ik zoals anders een goede massage gekregen." Een minder alledaags voorval: een hond die losliep op het parcours. "Ik ging door die hond sneller rijden. Ik was niet bang." GENOTEN VAN ZWARE KOERS Nadien kon de focus opnieuw gaan naar het bereiken van een zo hoog mogelijke eindnotering. "Het was een pittige strijd met Aerts en Hermans. Elke ronde moest ik achterom kijken. Het was een zware koers, maar ik heb ervan genoten." Het werd dan ook een hele fraaie tweede plek voor Pidcock, toch wel een mijlpaal in zijn nog jonge carrière. "Het is de eerste keer dat ik het podium haal in een wedstrijd waar alle toppers aan de start zijn verschenen. Dat is positief."