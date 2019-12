Mathieu van der Poel komt waarschijnlijk niet aan de start van de Vuelta: "Het is bijna onmogelijk"

Corendon-Circus hoopt om in augustus en september 2020 te kunnen deelnemen aan de Ronde van Spanje. Vuelta-koersdirecteur Javier Guillen liet zich bij de Nederlandse website Wielerflits uit over zo een mogelijke deelname.

Na het veldritseizoen zal Mathieu van der Poel zich richten op de voorjaarsklassiekers en de Olympische Spelen in Tokio. Van der Poel hoopte ook nog op een deelname aan de Ronde van Spanje, maar die kans lijkt bijzonder klein. Corendon-Circus moet rekenen op een wildcard en de kans lijkt klein dat de ploeg één zal krijgen.

Koersdirecteur Javier Guillen kwam met wat meer informatie: "Het doet me plezier dat een wereldtopper als Mathieu van der Poel wil starten in de Vuelta. Hij is een referentie en brengt spektakel, maar het is ingewikkeld", vertelde Guillen bij Wielerflits. "Ik heb plaats voor 22 teams in de Vuelta. 19 WorldTour-teams zijn zeker en Direct Energie komt erbij als beste ProContinentale team in 2019. Dat wil zeggen dat ik maar twee wildcards meer over heb, terwijl er al drie Spaanse teams zijn die smeken om deel te nemen aan de Vuelta: Caja Rural-Seguros, Burgos-BH en Fundación Euskadi."

Onmogelijk

De kans is dus zo goed als onbestaande dat Mathieu van der Poel in de Vuelta te zien zal zijn: "Hoe graag ik het ook zou willen, het wordt bijna onmogelijk om Mathieu van der Poel aan de start te krijgen. ik moet al een Spaanse ploeg teleurstellen, terwijl we de filosofie willen handhaven om het Spaanse wielrennen te promoten." In maart zal de Vuelta laten weten welke teams er mogen meedoen in augustus en september.