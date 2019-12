Nederland kan in Namen rekenen op terugkerende Marianne Vos

Het is weeral even geleden dat we Marianne Vos nog in een wereldbekercross gezien hebben. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Marianne Vos zal in Namen voor het eerste meedoen aan de Wereldbeker. Bondscoach Gerben de Knecht selecteerde de 32-jarige crosster voor de zesde manche. Het is de eerste keer dat de zevenvoudig wereldkampioene erbij is. Gerben de Knegt is blij dat Vos erbij kan zijn. "Het parcours is veranderd, dus dat betekent dat het afwachten wordt. Maar ik weet dat Marianne ernaar uit kijkt om te zien wat haar positie is in de selectie." Het vrouwenteam telt maar liefst twaalf leden. Onder andere Annemarie Worst, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado zijn erbij. In Essen won Vos meteen haar eerste cross van het seizoen. In het Spaanse Xativa won ze afgelopen weekend ook.