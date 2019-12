🎥 Amerikaanse crosskampioen Gage Hecht verslaat concurrent op een heel bijzondere manier

Veel zegt de naam Gage Hecht u waarschijnlijk niet, maar dit jaar kwam hij wel al in België crossen bij de beloften. In de Flandriencross in Hamme werd hij 20e bij de beloften, in de Ambiancross eindigde hij als 13e en in de Wereldbekermanche van Koksijde reed Gage Hecht naar een 22e plaats bij de beloften.

Afgelopen weekend werd hij Amerikaans kampioen veldrijden in Tacoma. Na een afdaling kon Hecht, maar net rechtblijven. Hij vloog door het afzetlint en nam dat ook mee op het parcours. Concurrent Kerry Werner kon dat niet meer ontwijken en kwam op een hoogst eigenaardige manier ten val.

How to take out your opponent.



Better footage of the incident between - later champion - Gage Hecht and Kerry Werner at the US National Championships cyclocross.



📹 Insta: theonejefe pic.twitter.com/6eLl6loKgM