Greg Van Avermaet zet toon voor nieuw wielerseizoen: "Dan weet je waarom ik in de Ronde op was"

Op de traditionele mediadag van Team CCC heeft Greg Van Avermaet vooruit geblikt op het nieuwe wegseizoen. Dat deed hij onder meer in het bijzijn van medekopman Matteo Trentin.

Een grote verandering in Team CCC volgend jaar. De wielerploeg haalde met Matteo Trentin een tweede kopman binnen na Greg Van Avermaet. De Olympisch kampioen stemde hierin toe. "Matteo willen we inzetten in de vlakke etappes, ik zal dienen voor de spurt bergop", legt Van Avermaet in Het Nieuwsblad uit.

"Je kan de krachten met twee beter sparen. In de klassiekers zal ik de kopman zijn. Ik heb betere resultaten behaald. Matteo weet dat ook", gaat de Olympisch kampioen verder.

Al hoopt hij vooral dat 2020 niet hetzelfde scenario zal zijn als 2019. "Hopelijk heeft de geboorte van mijn dochter Roos een positief effect op mijn carrière. Maar ze slaapt nu goed. Met Fleur was dat anders. Tel eens negen maanden terug van de geboorte van Roos, dan weet je waarom ik in de Ronde Van Vlaanderen niet meekon met Bettiol", lachte Van Avermaet.