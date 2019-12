'Ineos maakt beslissing en laat Richard Carapaz in 2020 zijn Giro-titel verdedigen'

De Ecuadoraan Richard Carapaz won in mei vorig jaar zijn eerste grote ronde. Na drie weken Giro mocht hij uiteindelijk de laatste roze trui aantrekken. Afgelopen zomer besloot hij wel om zijn team Movistar te verlaten voor Team Ineos.

Door de aanwezigheid van onder meer Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal was het gissen in welke koersen Richard Carapaz in 2020 zou rijden. Hij zal net zoals Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Jakob Fuglsang (Astana), Wilco Kelderman (Team Sunweb), Rafal Majka (BORA-hansgrohe) en Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) deelnemen aan de Giro. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport althans.

De Ronde van Italië begint in 2019 met een proloog in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. De laatste rit is een tijdrit op 31 mei in en rond Milaan.