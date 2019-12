Van Avermaet voorspelt kortere carrières voor opkomende talenten: "Kerels als Remco vertellen je hoe het zit"

Greg Van Avermaet is een druk gesolliciteerd man op de stage van zijn ploeg CCC. De samenwerking met Trentin en de Olympische Spelen kwamen al aan bod. Bij 'Cyclingnews' heeft Van Avermaet het ook over de evolutie die hij vaststelt in het wielrennen.

Het gaat dan vooral over de indeling van een wielerloopbaan. Zelf heeft Van Avermaet geen klagen. "In het algemeen ben ik superblij met mijn carrière. Als je me toen ik prof werd gezegd had dat ik dit palmares bij mekaar zou rijden, ik had niet om meer kunnen vragen."

HUIDIGE TALENTEN PROFESSIONELER

In het hedendaagse wielrennen zijn er ook heel wat uitmuntende jonge talenten. "Ze zijn veel professioneler dan wij destijds. Toen ik aan mijn eerste jaar als prof begon, wist ik niets. Ik wist niet hoe het met de curve van mijn prestaties zat, we maalden niet om aerodynamica. Nu maken kerels als Remco Evenepoel en Bernal de overstap en vertellen zij je zelfs hoe het zit."

Ook qua persoonlijkheid is er een verschil met andere generaties. "Ze zijn veel matuurder. Er zijn ook veel betere U23-ploegen die trainingsstages houden, terwijl wij in België in de koude zaten. Ik denk dat ze vroeger zullen pieken, maar misschien kortere carrières zullen hebben. Omwille van de manier waarop ze met alles omgaan. Mentaal is het redelijk zwaar."

EVENWICHTSOEFENING

Van Avermaet is wel tevreden over de uitkomst van de evenwichtsoefening die hij in de loop der jaren ook moest doen. "Ikzelf heb altijd een goede balans gevonden tussen het leven thuis, trainen en koersen. Daardoor heb ik een lange carrière."