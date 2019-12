Begint Rebellin dan toch aan 29e profjaar in het peloton?

Heel wat renners maken als dertiger de overstap van de fiets naar de ploegwagen. Davide Rebellin is een geval apart. Hij is bijna vijftig, maar staat dicht bij een nieuw contract... als renner.

Volgens Corriere dello Sport gaat ‘Tintin’ een contract tekenen bij een continentaal team uit Cambodja. Hij zou zo aan zijn 29e(!) profjaar kunnen beginnen. Rebellin reed op 30 juni het Italiaans kampioenschap in het shirt van het Kroatische Meridiana Kamen. Zijn laatste wedstrijd, dacht iedereen. Maar achteraf vertelde hij doodleuk dat zijn liefde voor de fiets te groot was om er mee op te houden. Rebelin is intussen 48. Het zag er naar uit dat hij naar het Hongaarse Epowers Factory Team zou trekken, maar dat team slaagde er niet in voldoende sponsors aan te trekken. Nu zou hij dus naar een continentaal team uit Cambodja trekken. De Italiaan is al sinds 1992 actief in het profpeloton. Hij won in zijn carrière onder meer een rit in de Giro, de Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Daarnaast was hij ook de beste in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.