Tourrevelatie verkozen tot 'Wielrenner van het Jaar' in Duitsland

Buchman eindigde verrassend op de vierde plaats in de voorbije Ronde van Frankrijk. Nooit eerder haalde de intussen 27-jarige renner van Bora-Hansgrohe de top tien van een grote ronde.

De 25-jarige Ackermann strandde op plek twee. Hij won onder meer twee ritten én het puntenklassement in de Giro.

🏆 Congratulations to @EmuBuchmann, who has been voted "Cyclist of the Year 2019" by the readers of RadSport and RennRad.



Emu was closely followed in the votes by teammate @Ackes171, who finished in second place.#BandOfBrothers #RadsportlerDesJahres pic.twitter.com/fBkHK1f56N