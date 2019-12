Gilbert rekent op die superdag: "Al zit Eddy Merckx in de ploegwagen, als je de benen niet hebt, gaat het niet gebeuren"

Er zijn ergere plaatsen om te vertoeven dan aan het Palma Playa-hotel in Mallorca, waar Lotto Soudal verblijft tijdens zijn winterstage. Philippe Gilbert leeft er toe naar 2020 en feitelijk naar zijn laatste jaren als profrenner. Zijn grootste doelstelling is welbekend.

Tijdens de koers is het zeker niet altijd een voordeel wanneer een renner zo duidelijk aangeeft welke wedstrijd hij nog graag op zijn naam wil schrijven. In het geval van Gilbert spreekt het gezien zijn palmares wel voor zich wat hij nog wil bereiken. "Milaan-Sanremo winnen is de ambitie, maar het gaat moeilijk worden. Ik ga het wel proberen, zoals ik ook in het verleden heb gedaan", zegt hij aan Cyclingnews.

Wat is er juist voor nodig om het voor mekaar te krijgen? "Alles is belangrijk, maar als je er de benen niet voor hebt, ga je nooit winnen. Al zit Eddy Merckx in de ploegwagen achter mij - hij heeft de koers zeven keer gewonnen -, maar als je de benen niet hebt, gaat het niet gebeuren."

LESSEN TREKKEN UIT VERLEDEN

Gilbert kan door zijn ervaring wel lessen trekken uit vorige edities. "Ik denk dat ik die koers vijftien keer gereden heb en vijf à zes keer heb ik een ander scenario zich zien ontvouwen. Ik was daar toen Pozzato won via een ontsnapping op de Cipressa. Ik was daar toen Nibali aanviel op de Poggio, toen Cancellara aanviel in de laatste kilometers."

VERSCHILLENDE FINALES

Dan is de vraag: wat ligt Gilbert eigenlijk het best? De nieuwkomer bij Lotto Soudal heeft niet meteen een pasklaar antwoord klaar. "Ik heb zoveel verschillende finales gezien dat het moeilijk is om te zeggen welke het beste zou zijn voor mij."