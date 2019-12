Wordt het niet eens tijd om de wielercontracten te herzien?

Contracten in het wielrennen lopen sinds jaar en dag van begin januari tot eind december. Jaarcontracten, op zich lijkt het niet zo onlogisch. Alleen zorgt het voor bizarre taferelen.

Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder die vorige week de ploegvoorstelling van hun nieuwe ploeg Team Sunweb vanuit het publiek moesten volgen omdat ze van Lotto Soudal nog geen ander truitje mochten dragen. De twee ontbreken daardoor ook op de ploegfoto. Wellicht wordt in januari een nieuwe foto gemaakt.

Philippe Gilbert en John Degenkolb die op stage met Lotto Soudal in Spanje rondrijden in hun oude truitjes: Gilbert in één van van Deceuninck–QuickStep, de Duitser in één van Trek-Segafredo. Het wordt een beetje belachelijk als je de eerste de beste groep wielertoeristen in dezelfde tenue ziet rondfietsen.

We hebben de wielerkalender voor 2020 er eens bijgenomen. De eerste serieuze wedstrijd is de Tour Down Under die van start gaat op 21 januari. De laatste de Ronde van Lombardije op 10 oktober.

Zou het dan geen goed idee zijn om de contracten in de toekomst van 1 december tot 1 december te laten lopen? Of zelfs van 1 november tot 1 november? Het lijkt alvast logischer dat renners een seizoen voorbereiden in de uitrusting van hun nieuwe ploeg. Het is maar een idee…