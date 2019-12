Alexander Kristoff benadrukt dat hij niet te zwaar staat: "Ik heb altijd veel lucht in mijn buik"

Bij UAE houden ze van duidelijke afspraken en daarom is de planning van de grote namen in grote lijnen al bekend. Alexander Kristoff gaat in 2020 niet naar de Tour, maar zal vooral focussen op de klassiekers. Afwachten of hij in die koersen scherp genoeg aan de start verschijnt.

De kwaliteiten om in de klassiekers te oogsten heeft Kristoff zeker. De Noor won niet voor niets in 2014 Milaan-Sanremo en in 2015 de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar was hij nog de beste in Gent-Wevelgem. Om in de grote koersen uit te kunnen pakken, moet je fysiek wel top zijn.

(GEEN) GEWICHTSPROBLEMEN

Het is de vraag of dat bij Kristoff wel het geval is. In 2017 opperde zijn toenmalige ploeg Katusha al eens dat hij te zwaar stond. Ook nu lijkt hij met gewichtsproblemen te kampen. De vraag werd hem voorgelegd op de Media Day van UAE.

Kristoff is klaar en duidelijk en weerlegt de stelling. "Ik een bierbuik? Dat lijkt alleen maar zo", stelt de Scandinaviër. "Ik heb altijd veel lucht in mijn buik", noteerde Het Nieuwsblad. Men kan dus maar beter niet af gaan op het zicht en wel degelijk rekening houden met Kristoff in 2020.