Thibau Nys omarmt de voordelen van zijn familienaam: "Ik vind het een geschenk" en "Binnen vier jaar bij absolute top"

Ten huize Nys zijn vader en zoon niet bang om zich met mekaar te vergelijken. Het geeft aan dat ook Thibau op weg is om een mooie carrière uit te bouwen. Die laatste blijft daar nuchter over, maar brandt tegelijkertijd van de ambitie.

Met elf overwinningen in veertien wedstrijden oogt het alsof het Thibau allemaal weinig moeite kost. "De mensen miskijken zich op die cijfers", zegt de 17-jarige veldrijder in Het Laatste Nieuws. "Het gaat goed, maar niet gemakkelijk. Ik rijd niet weg van in de eerste ronde, ik kan niet op reserve koersen en rustig binnen bollen. Ik moet er hard voor knokken."

Hij denkt ook veel na over het feit dat het ook nog niet kan lukken in de cross. Evenzeer wil Nys junior snel naar de top klimmen en durft hij al eens te fantaseren over de uitbouw van zijn wielerloopbaan. "Binnen vier jaar moet ik me bij de absolute top kunnen zetten. Vanaf dan wil ik heel grote wedstrijden winnen. Mee domineren."

STUK VAN DE WERELD GEZIEN

Zijn familienaam beschouwt hij in de cross als een zegen, veel meer dan als een vloek. "Ik vind het een geschenk. Gewoon door hier te wonen heb ik zo veel ervaring opgedaan over de sport en over het leven: hoe je omgaat met druk, stress, aandacht, media. Ik heb ook al een stuk van de wereld gezien. Ik besef dat dat niet evident is."