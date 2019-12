Gilbert breekt een lans voor nieuwe ploegmaat Degenkolb: "Ze zijn vergeten wat er gebeurd is"

Het is logisch dat Philippe Gilbert de drukst gesolliciteerde man was op de Media Day tijdens het trainingskamp van Lotto Soudal. Naast de druk die op hem weegt als leider van de ploeg en het inschatten van zijn kansen op winst in Milaan-Sanremo, verdedigt hij ook nieuwe ploegmaat John Degenkolb.

De Duitser wil bij Lotto opnieuw zijn beste niveau bereiken. Al is niet de volledige buitenwereld overtuigd dat dit kan lukken. "Ik geloof in hem", stelde Gilbert tijdens een persmoment. "Er zijn velen die zijn ongeluk met die aanrijding door een wagen vergeten zijn. Soms zie ik commentaren die zeggen dat het voorbij is voor hem, maar ze zijn vergeten wat er gebeurd is."

CAPACITEITEN NIET KWIJTGESPEELD

Het is wel een feit dat de resultaten de laatste jaren wat minder waren dan voordien. "Ik denk dat hij het vertrouwen wat verloor en het team waar hij zat heeft niet echt geholpen. Ik denk niet dat hij zijn capaciteiten en zijn potentieel is kwijtgespeeld.

De laatste grote zege van Degenkolb dateert van de Tour van 2018. "Toen hij zijn rit in de Tour won, heeft hij getoond dat hij nog altijd goed is. Ik hoop dat we vaak samen koersen en hij opnieuw meer gaan winnen."