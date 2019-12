Dit was 2019: verbluffende comebacks Van der Poel, Gilbert/Campenaerts/Van Aert schitteren namens België

Nu we de laatste week van het jaar zijn ingegaan, is het de hoogste tijd om terug te blikken op al het moois dat 2019 ons gegeven heeft. April, mei en juni waren meer dan de moeite. Mathieu van der Poel en Philippe Gilbert kwamen alvast in de schijnwerpers terecht.

Het was voor het eerst dat Van der Poel een volwaardig wegprogramma reed en het werd al snel duidelijk dat hij ook in deze discipline een enorm potentieel heeft. In Dwars door Vlaanderen rondt hij meteen een sprint met een groepje van vijf af winnend af. Het is dan reikhalzend uitkijken naar de Ronde van Vlaanderen enkele dagen later.

Nadat hij in aanraking komt met de stoeprand, komt Van der Poel ten val en breekt zijn wiel. Nadien pakt hij echter nog uit met een weergaloze inhaalrace: de Nederlander eindigt nog vierde. Van de renners die zulke pech wisten te vermijden, was Alberto Bettiol ontegensprekelijk - en ietwat verrassend - de sterkste.

De Belgen moesten het ondertussen in het klassieke seizoen nog altijd stellen zonder grote overwinning. Daar bracht Parijs-Roubaix verandering in. Ook Lampaert en Vanmarcke maakten indruk, maar het was Philippe Gilbert die na de finale overbleef met Politt en het op de piste van Roubaix afmaakte. Gilbert toonde nog lang niet versleten te zijn. Er ontbreekt zo nog slechts één Monument op zijn palmares.

Een paar dagen later opnieuw een Belgische uitschieter en wel op een piste in Mexico. Na maandenlange minitieuze voorbereiding is Victor Campenaerts klaar voor zijn werelduurrecordpoging. Campenaerts knalt niet enkel het record van Bradley Wiggins van de tabellen, maar haalt ook de magische grens van de 55 kilometer per uur.

Terug naar de weg dan: de Amstel Gold Race en lijken Alaphilippe en Fuglsang buiten schot te zijn. Onder impuls van Van der Poel duikt toch nog een achtervolgend groepje op in de laatste rechte lijn. Hij krijgt het initiatief opgedrongen en maakt er dan maar één lange ultieme inspanning van om zo de twee leiders op te rollen en ook nog van de rest weg te knallen. Deze keer krijgt zijn comeback van jewelste wel een happy end.

Het klassieke voorjaar wordt afgerond door zeges van Alaphilippe en Fuglsang in respectievelijk de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Voor de Deen zeker ook een verdiende beloning en hij zet in de Dauphiné de puntjes op de i door het klassement te winnen. Al staat die rittenkoers ook in het teken van de geweldige ontwikkeling van Wout van Aert.

Van Aert wordt een winnaar op de weg: hij verbaast vriend en vijand in de tijdrit in Roanne en vloert een dag later Sam Bennett in de massasprint. Na de tijdritzege van Lampaert wordt het BK tijdrijden één van de wedstrijden waar het meest naar wordt uitgekeken. Van Aert is niet te stuiten en haalt het voor Lampaert en Evenepoel.

Tim Merlier werd enkele dagen later Belgisch kampioen op de weg. In het begin van de maand juni kende ook de eerste grote ronde van het jaar zijn uitkomst. Carapaz, die in 2018 streed voor de witte trui, heeft een ferme stap vooruit gezet en houdt een minuut voor op Nibali. Jumbo-Visma is onthoofd, waardoor Roglic vrede moet nemen met plek drie.