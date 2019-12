🎥 Ook dit was de moeite in Loenhout: meisjes junioren geven beste van zichzelf in tweede Helen100-race

Door de comeback van Wout van Aert bij de heren en één van de betere crossen van Sanne Cant bij de dames elite, was de Azencross al meer dan geslaagd. Ook het initiatief van de Britse Helen Wyman mag echter eens in de bloemetjes gezet worden.

Onder haar naam worden er nu ook veldritten voor meisjes junioren georganiseerd. Nog lang niet in elke cross, maar beetje bij beetje worden er wel stappen vooruit gezet. De eerste Helen100-race voor meisjes junioren vond in 2018 al plaats in Loenhout. Dit seizoen sprong ook al Ronse mee in de dans en mocht Loenhout natuurlijk ook niet ontbreken.

Het jonge vrouwelijke talent gaf alvast opnieuw het volle pond: de toeschouwers die vroeg uit de veren waren, kregen waar voor hun geld. De overwinning bij de meisjes junioren ging naar de Amerikaanse Lizzy Gunsalus, voor Zoe Backstedt en de Nederlandse Fem Van Empel. Bekijk hieronder beelden van de wedstrijd.

Helen100 Trophy Series Round 2 - Loenhout from Helen Wyman on Vimeo.

Ook kort na de jaarwisseling zullen er in ons land twee Helen100-races, oftewel crossen voor meisjes junioren, plaatsvinden. Op 1 januari zal dat het geval zijn in Baal en op 5 januari in Brussel.