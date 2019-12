Nederlandse kampioene weigert nog voor haar ploeg te rijden

Hommeles bij Parkhotel Valkenburg. Dat heeft de Nederlandse kampioene op de weg in de rangen, maar die ziet wel wat in een overstap naar een andere ploeg. De besprekingen zijn inmiddels zo stroef verlopen dat Wiebes niet langer voor haar huidig team wil koersen.

"Ik wil graag een stap hogerop en er zijn ook gesprekken geweest met Parkhotel", legt Wiebes uit aan NOS. "Dat heeft zo lang geduurd dat de band met het management zodanig is verbroken dat ik niet meer voor die ploeg wil rijden. Het liefst wil ik voor 1 januari duidelijkheid."

Dat zal wel moeten, want Wiebes heeft in tegenstelling tot vele wielrensters een doorlopend contract. Indien er dit jaar geen oplossing meer komt en ze dus effectief niet meer gaat uitkomen voor Parkhotel Valkenburg, betekent dit dat ze zes maanden niet zal kunnen koersen. Pas daarna kan ze van ploeg veranderen.

KICKBOKSEN

Wiebes heeft zich al min of meer bij die situatie neergelegd. "De kans is groot dat ik straks niet meer fiets. Het duurt inmiddels zo lang dat ik verder ben gegaan. Het is jammer dat het zo gelopen is." Maar wat brengt het eerste deel van 2020 dan voor haar? "Misschien ga ik wel kickboksen. Dat vind ik ook wel leuk."