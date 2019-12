Remco Evenepoel komt op voor Sportvrouw van het Jaar: "Dat is niet eerlijk"

Een week geleden is het inmiddels dat Remco Evenepoel verkozen werd tot jongste Sportman van het Jaar ooit. Nina Derwael werd Sportvrouw van het Jaar. Toch is er een groot verschil tussen de sporttakken die beiden beoefenen. Dat kaart Evenepoel nu aan.

In het wielrennen wordt er ook wel al eens geklaagd over de financiën. Het gaat dan vaak over inkomsten die niet terugvloeien naar de ploegen, maar vooral naar instanties als de ASO. Wat dan ook weer invloed kan hebben op de lonen van renners. Topvoetballers bijvoorbeeld verdienen stukken meer.

Terwijl er van wielrenners toch diepe inspanningen gevergd wordt. Al zijn er nog sporters die het met minder moeten stellen. Het Nieuwsblad wist Evenepoel en Derwael te strikken voor een dubbelinterview. Daarin neemt de Sportman van het Jaar het op voor Derwael.

De gymnaste is op haar 19de al tweevoudig wereldkampioen aan de brug met ongelijke leggers, maar rijk is ze daar nog niet van geworden. "Nina verdient minder dan de gemiddelde renner. Dat is niet eerlijk", besluit Evenepoel.