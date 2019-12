Van Aert kon genieten van primeur in Loenhout

Het moet echt wel hebben aangevoeld als een eerste schooldag voor Wout van Aert, zijn rentrée in de cross. Niet enkel omdat het lang geleden was dat hij nog eens een veldrit reed, maar ook omdat hij het nu kan doen bij een standvastige, uitgebouwde ploeg.

Heel wat volk zakte speciaal voor Wout van Aert af naar Loenhout. Het was dus druk aan de bus van Jumbo-Visma. Jawel, voor het eerst had Van Aert een bus tot zijn beschikking in de cross, die hij wel deelde met de Nederlandse belofte Lars Boven.

WEDIJVEREN MET CAMPER VAN MATHIEU

In elk geval was Van Aert er wel blij mee. "Kan ik na al die jaren eindelijk een keer wedijveren met de kamper van Mathieu", zegt hij in Het Laatste Nieuws. Die van de broers Van der Poel is inderdaad in principe de grootste. Het is nu wel niet zo dat Jumbo-Visma elke keer een bus naar een veldrit gaat sturen.

Het is wel de bedoeling dat de Nederlandse formatie in de loop van 2020 zijn wagenpark gaat uitbreiden met een camper. De eerste keer is Van Aert alvast bevallen. "Deze keer hebben we toch indruk gemaakt."