Dit was 2019: de exploten van Evenepoel, Bernal die geschiedenis schrijft en... het overlijden van Lambrecht

Nu we de laatste week van het jaar zijn ingegaan, is het de hoogste tijd om terug te blikken op 2019. Er waren mooie momenten, maar er was ook immens verdriet. Het overlijden van Bjorg Lambrecht is veruit het donkerste wielermoment van het jaar.

De wielerzomer was nog mooi begonnen, met die voor de Belgen geslaagde Ronde van Frankrijk. Dylan Teuns heerste op La Planche des Belles Filles, Thomas De Gendt behaalde een heroïsche ritzege in Saint-Etienne en Wout van Aert vloerde warempel Elia Viviani in een sprint. De val van Van Aert in de tijdrit was wel een anticlimax.

Ook de klassementsmannen maakte er een mooi gevecht van. Pinot was de sterkste klimmer in de Pyreneeën, maar moest opgeven in de Alpen. Alaphilippe veroverde talloze harten, maar haalde niet de eerste drie. Ondanks het inkorten van de rit naar Tignes was de overmacht van Bernal ini de Pyreneeën zo groot dat dit toptalent op zijn 22ste al de Tour won. Hij werd de eerste Colombiaanse Tourwinnaar in de geschiedenis.

Wie ook nog maar 22 was: Bjorg Lambrecht, toen hij op die noodlottige 5de augustus overleed. Een schokkkend bericht bereikte ons die dag uit de Ronde van Polen. Bij een val had hij zodanig veel pech dat hij in aanraking kwam met een koker en door verwondingen aan milt en lever het leven liet. Een leven dat eigenlijk nog echt moest beginnen.

Wat een potentieel had hij. Lambrecht had eerder in het jaar nog de witte jongerentrui gewonnen in de Dauphiné en finishte bij de eerste zes in wedstrijden als de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Veel erger nog is het persoonlijk verlies voor ploegmaats, vrienden en familie. Op 13 augustus werd van hem afscheid genomen in de kerk in Knesselare, maar Bjorg blijft in onze harten.

Een paar dagen voor het overlijden van Lambrecht had Remco Evenepoel de eerste grote koers uit zijn profcarrière gewonnen. Sowieso was diens eerste jaar als prof al geslaagd door winst in de Belgium Tour en een derde plek op het BK tijdrijden. Daar bleef het niet bij: Evenepoel groeide met rasse schreden door naar de top. In de Clásica San Sebastián reed hij solo naar de overwinning.

Dat was ook niet zijn laatste kunststukje: Remco wilde Bjorg Lambrecht en zijn reeds eerder overleden vriend Stef Loos eren door het EK tijdrijden in Alkmaar te winnen. Dat deed hij dan warempel nog eens ook. Evenepoel reed achttien seconden sneller dan Kasper Asgreen en behaalde zo 'een ster voor de sterren in de hemel'.

Nog in het kamp van Deceuninck-Quick.Step deed Elia Viviani in zijn laatste jaar bji de ploeg wat hij ook in 2018 al zo vaak gedaan had: winnen. In augustus was het zowel in de RideLondon-Surrey Classic als in de Cyclassics in Hamburg raak. In eigen land won Laurens De Plus de BinckBank Tour.