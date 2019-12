Hilaire Van der Schueren is voor zijn nieuwe crossploeg op zoek naar iemand met veel kennis van het veldrijden: "Ik heb al met hem gesproken"

In de allereerste cross van 2020 zal de nieuwe ploeg, Tormans, voor het eerst te bewonderen zijn in het veld. Tormans is een ploeg van Hilaire Van der Schueren. Met Quinten Hermans en Corné van Kessel hebben ze al meteen twee sterke veldrijders in de rangen.

Het doel van Hilaire Van der Schueren is om er een volwaardige crossploeg van te maken. "We willen ook vrouwen en beloften in de ploeg, zodat we een volwaardige crossploeg zijn", aldus Van der Schueren bij Sporza. Met Hermans en Van Kessel hebben ze wel al twee sterke veldrijders bij de mannen. Hij zoekt ook nog iemand met veel kennis van het veldrijden. Toch lijkt het voorlopig bij gesprekken te blijven. "Ik heb al met Niels Albert gesproken, maar ook met andere mensen", legde Van Der Schueren uit tijdens de cross in Diegem.