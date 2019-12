Parkwachters die arm Dlamani braken geschorst

De vijf parkwachters die betrokken waren bij de hardhandige arrestatie van Nicholas Dlamini staan voorlopig op non-actief. Dat heeft het management van SANParks laten weten.

Dlamini werd vrijdag in het nationale park bij de Tafelberg in Kaapstad hardhandig aangepakt door de parkwachters omdat hij op die plek niet mocht fietsen. De 24-jarige renner van NTT Pro Cycling brak daarbij zijn arm.

De vijf zijn voorlopig geschorst. Het is onduidelijk of ze later opnieuw aan de slag zullen mogen gaan.