Pidcock pakt het volledig anders aan dan Evenepoel en lonkt onder andere naar Ineos

Voorlopig voelt hij zich goed in zijn huidige structuur, maar het kan niet anders of Tom Pidcock gaat met zijn potentieel ooit bij een grote ploeg belanden. Wanneer? Dat zal er ook van afhangen hoe de combinatie veld-weg gemaakt kan worden. In elk geval wil hij rustig groeien.

De 20-jarige Brit wordt in het veldrijden ook nog genoteerd in de beloftenklassementen (waar hij ver boven de rest uittorent) en kiest zijn wedstrijden vakkundig uit. Het WK gaat hij wel tussen de grote jongens betwisten. Ook op de weg wil hij niet te hard van stapel lopen.

BABY GIRO

Tijdens de tv-uitzending van de cross in Diegem verklapte zijn begeleider Kurt Bogaerts bij Sporza één en ander over het programma van Pidcock in 2020. "Hij gaat nog zeker een jaar in de huidige structuur blijven koersen. Na het cross-seizoen zal Pidcock enkele beloftewedstrijden op de weg rijden zoals de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Baby Giro.

Rijpen bij de beloften en de Baby Giro: het is een aanpak die heel anders is dan bijvoorbeeld die van Evenepoel, die de beloftencategorie oversloeg. Wat niet wegneemt dat Pidcock ook wel eens de stap zal zetten naar de WorldTour. En naar Ineos? "Hij lonkt naar Ineos, zoals hij ook naar andere ploegen lonkt. Maar als Brit is dat wel een mogelijkheid."