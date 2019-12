Nederland boven: Van der Poel en Worst sluiten 2019 af als leiders in de UCI-ranking

De laatste UCI World Ranking van 2019 bracht nog heel wat veranderingen met zich mee. Wout van Aert is namelijk uit de top tien verdwenen en Mathieu van der Poel heeft de leidersplaats weer overgenomen van Toon Aerts.

Van Aert keerde in de Azencross in Loenhout terug na zijn zware valpartij in de Ronde van Frankrijk. De renner van Jumbo-Visma deed het prima met een vijfde plaats, maar in de UCI-ranking, een klassement gebaseerd op de prestaties van exact een jaar, is hij wel weggezakt uit de top 10. Van Aert staat nu vijftiende. De Duitser Marcel Meisen raakte zijn tiende plek kwijt aan de Spanjaard Felipe Orts. Toon Aerts moest de voorbije wedstrijden passen met een ribblessure waardoor Mathieu van der Poel opnieuw aan de leiding gaat.

Eindstand 2019

1. Mathieu van der Poel 2400 punten

2. Toon Aerts 2309

3. Eli Iserbyt 1791

4. Michael Vanthourenhout 1691

5. Laurens Sweeck 1606

6. Lars van der Haar 1569

7. Quinten Hermans 1512

8. Conré van Kessel 1212

9. Gianni Vermeersch 1203

10. Felipe Orts 1109

Bij de vrouwen blijven Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado erg dicht bij elkaar zitten. Sanne Cant staat met een achterstand van ongeveer 200 punten derde. Verder is Marianne Vos verdwenen uit de top tien, waardoor Katie Compton en Katerina Nash profiteren.

1. Annemarie Worst 1899 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado 1887

3. Sanne Cant 1605