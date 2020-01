Nederlands podium in Baal, Alvarado soleert naar zege en doet uitstekende zaak in algemeen klassement

De nieuwjaarscross in Baal is een kolfje naar de hand van Ceylin Alvarado geworden. De Nederlandse was ongenaakbaar in de Grote Prijs Sven Nys en doet een uitstekende zaak in het algemene klassement van de DVV trofee.

Ceylin Alvarado begon als leider van het algemene klassement aan de op twee na laatste manche van de DVV Trofee. De start moest de Nederlandse aan Eva Lechner, de Italiaanse kampioene, laten, maar daarna nam ze al snel het commando over. Annemarie Worst, de tweede in de Sack Zelfbouw Ladies Trophy, kon Alvarado het langst volgen, maar na twee rondes ging de renster van Alpecin-Fenix (tot 31 december nog Corendon-Circus) er alleen vandoor. Alvarado bouwde haar voorsprong stelselmatig op en zonder ongelukken zou ze ook naar de overwinning rijden. Anonieme Belgen Dat was ook het geval en dan was het alleen nog afwachten hoe groot de voorsprong op dichtste achtervolger Worst zou zijn. Ondertussen was Lucinda Brand al op en over Worst gegaan en zo bleef het ook tot aan de finish. Pechvogel van de dag was Loes Sels, die al vroeg in de koers ten val kwam. Ze reed nog verder, maar haar ploegleiding bevestigde achteraf dat ze daar zelf niets meer van wist. De eerste Belgische dames kwam als 8e, 9e en 10e over de mee. Ellen Van Loy hield wereldkampioene Sanne Cant en Laura Verdonschot af. Met alleen de Brussels Universities Cyclocross en de Krawatencross in Lille op het programma bedraagt de voorsprong van Alvarado op Worst al ruim twee minuten.