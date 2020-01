Davide Rebellin (48) is het nog steeds niet beu: "Hoop binnen een paar dagen een nieuwe ploeg te vinden"

Rebellin zit al 28 jaar in het peloton, maar hij zou er graag nog een 29ste seizoen bij doen. Hij trekt niet naar Cambodia Cycling Academy, maar hij hoopt binnen een paar dagen wel een nieuwe ploeg te vinden.

Davide Rebellin heeft in het verleden heel wat mooie prijzen gewonnen. Zo won de heuvelspecialist de Amstel Gold Race, de Waalse pijl (3x), Luik-Bastenaken-Luik en hij pakte ook de eindwinst in Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico.