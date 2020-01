Poggio nog altijd afgesloten: "Lopen risico dat wedstrijd niet kan worden georganiseerd"

Vorig jaar schudde Oliver Naesen als tweede in de uitslag de hand van winnaar Julian Alaphilippe na Milaan-Sanremo. Ook dit jaar staat de wedstrijd als eerste Monument op de kalender, maar de timing zou wel eens krap kunnen zijn gezien de problemen rond de Poggio. -

De bekende beklimming is beschadigd door een aardverschuiving en werd begin december afgesloten. Toen heette het dat er na de jaarwisseling wel beken zou worden of er maatregelen genomen moeten worden. Ondertussen zijn we een maand later en is de Poggio nog altijd afgesloten.

Het is natuurlijk nog twee en een halve maand vooraleer de klassieker moet doorgaan, maar de burgemeester van Sanremo wordt toch stilaan ongerust. "Er zijn buitengewone middelen nodig om in te grjipen", zegt Alberto Biancheri aan ANSA Liguria. "We lopen zelfs het risico dat de wedstrijd niet georganiseerd kan worden."