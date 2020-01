Sanne Cant beschrijft Brussel als 'heel speciale omloop', Alvarado neemt laatste twijfel weg rond WK

Sanne Cant heeft zich heel goed overeind gehouden op de Brussels Universities Cyclocross. Een derde plaats achter Alvarado en Worst is zeker een uitslag waar ze mee kan thuiskomen. Dat is al helemaal het geval voor vrouw in vorm Alvarado.

Om de derde plaats in de wacht te slepen, moest Cant de maat nemen van de Britse Kay. Het was af en toe na een technisch foutje dat er een gaatje kwam, maar ik vond mij zeker niet de mindere van Kay. Het is hier een heel speciale omloop, anders kan ik het niet beschrijven. Dat is niet negatief bedoeld."

WEDSTRIJDVERLOOP MAAKT NIET UIT VOOR ALVARADO

Het is inderdaad wel iets bijzonders in Brussel: constant draaien en keren. Alvarado kon er wel mee overweg, al was het wachten tot het slot om het verschil te maken. "Als je telkens als overwinnaar over de streep komt, maakt het niet uit na welk wedstrijdverloop", lachte de renster van Alpecin-Fenix.

Gezien haar huidige vorm lijkt de wereldtitel bij de elite binnen handbereik, maar Alvarado gaat het WK bij de beloften afwerken. Een eventuele Nederlandse titel of wat dan ook gaat daar geen verandering meer in brengen. "Dat staat wel vast, ja. Ik vind het wel oké zo."